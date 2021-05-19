Thodex soruşturması: Aydın’da gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında Aydın’da gözaltına alınan Z.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden firari konumda bulunan ve Aydın’da yakalanan şüpheli Z.Ö.’nün, Kuşadası Adliyesinde ifadesi alındı.

Reklam

Şüpheli, ifadesinde, ‘daha önce Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünden kendisinin aranarak hakkında yakalama kararının olduğunu görevli memurlarca söylendiğini fakat iki çocuğu olduğu için gelemediğini, dün ise Aydın Kuşadası’ndaki babasının evindeyken polis ekiplerince yakalandığını’ belirtti.

Z.Ö., savcının, Thodex’in “Resmi-gayri resmi yetkileri kimlerdir? Şirket ne zaman kuruldu? Şirket içerisinde hangi departmanlar bulunmaktadır? Bu departmanların şirket içerisinde hiyerarşik yapı nedir?” sorularına şu yanıtı verdi: “Thodex’i benim kaynım olan Faruk Fatih Özer kurmuştur. Ben çalışanları tanımam. İsim olarak çok bilmem. Çalışan olarak Serap Özer’i bilirim. Şirkette bir yetkisi olup olmadığını bilmiyorum. Eşim Güven Özer şirket yetkilisi değildir. Bunlar dışında şüpheli R.A. isimli şahsı tanırım. Bu kişi de Faruk Fatih Özer’in çocukluğundan beri arkadaşı olduğu için tanırım. Şirkette rolü nedir hiç bilmem.”

Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçlarından adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Reklam

Hakimlik, şüpheli hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.