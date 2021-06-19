Akşam Postası / 19 Haziran 2021

İstanbul’da deprem… AFAD: 3,9 Kandilli: 4,2

İstanbul’da saat 15:07’de Kartal ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.

Aşıda yaş sınırı 30’a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 35’ten 30’a indiğini açıkladı.

Müsilajdan sonra hidrojen sülfür tehlikesi: Marmara’da ölümcül gaz yukarı çıkıyor

Marmara Denizi müsilajdan sonra şimdi de ölümcül gaz tehlikesiyle karşı karşıya. Deniz salyası olarak da bilinen müsilaja çözüm aramak için denize açılan uzmanlar 110 metre derinde rastlanan hidrojen sülfürün, 34 metre derinliğe kadar çıktığını gözlemledi.

Soylu’dan hala ses yok: Operasyonları anlattı, HDP’ye saldırıdan bahsetmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir toplantı sonrası konuşmasında ‘bombalı eylem hazırlığındakilere’ yönelik operasyonları anlatırken HDP’nin İzmir’deki merkezine silahlı saldırı düzenlenip bir çalışanın öldürülmesiyle ilgili yine açıklama yapmadı.

İHH’nin ‘IŞİD’e yardımları’yla ilgili haber ve tweet’lere erişim engeli

Fotoğraf: EngelliWeb

İktidara yakınlığıyla bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Suriye’deki IŞİD bölgesine yardım gönderdiğine dair bazı haber ve tweet’lere erişim ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle engellendi.

Sağlık bakan yardımcısının şirketi bakanlıktan 20 ihale almış

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşinin kurucu ortağı olduğu Bilbest adlı şirketin, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1 milyon 170 bin liralık yazılım hizmeti sattığı ortaya çıktı.

‘Tecavüz ediliyorum’ yazmıştı: 12 yaşındaki çocuğu istismar eden adama 25 yıl istendi

Taşa “Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” yazan kız çocuğu A.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu saptanıp yakalanan 59 yaşındaki Hüseyin Evkuran’ın 25 yıla kadar hapsi istendi

İmamoğlu, Akit TV’nin mallarını haczettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine 21 bin liralık tazminat borcunu ödemeyen Akit TV’nin mallarını haczettirdi.

350 yıllık değerli tablolar yol kenarına atıldı

Fotoğraf: BBC

Almanya’da 17’nci yüzyıla ait iki değerli tablo yol kenarına atılmış bir şekilde bulundu. Yağlı boya tabloların Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten ve İtalyan Pietro Bellotti’ye ait olduğu tahmin ediliyor. Tabloları henüz sahiplenen olmadı. Bu nedenle Alman polisler, sanat eserlerini tanıyan ya da atılmasına tanıklık etmiş olanların bilgi vermesi için çağrı yaptı.