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Yaramazlara biraz batar!

5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye’de

Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin’den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye’ye ulaştığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Sinovac’la 100, Alman aşısı BioNTech’le 90, Rus aşısı Sputnik V’yle 50 milyon dozluk anlaşma yapmıştı.


Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün itibariyle 40,7 milyon doz aşı yapılırken, aşısı tamamlanan, yani iki dozu da yaptıran kişi sayısı 14,3 milyon. İlk doz vurulanların sayısı ise 26,4 milyon.

Halihazırda Sinovac aşısının yalnızca ilk dozdan 28 gün sonra yapılan ikinci dozu uygulanıyor. Yeni aşıların ulaşmasıyla, Sinovac aşını yaptırmak isteyenlere de ilk doz randevularının açılması bekleniyor.

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