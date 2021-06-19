Ziraat Bankası yöneticilerinin harcama faturaları Sayıştay’dan gizlenmiş

Demirören Holding’e verdiği 750 milyon dolarlık kredinin taksitlerinin ödenip ödenmediğini yanıtlamayan Ziraat Bankası şimdi de yönetim ve denetim kurulu üyelerinin fazla harcamalarıyla gündeme geldi. 3 milyon 105 bin liralık harcamalara ilişkin belgeler Sayıştay’a verilmemiş.

Birgün’ün haberine göre maaşlarına ek olarak 19 bin 750 TL huzur hakkı alan yönetim kurulu üyelerine, yılda dört ikramiye ve ödemeleri banka tarafından yapılan kredi kartı verildi.

‘Sayıştay belgeleri istedi’

Ziraat Bankası’nın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) Komisyonu toplantısında konuyu gündeme getiren CHP İzmir milletvekili Atila Sertel şunları söyledi: “Ziraat Bankası, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere 2018’de 4 milyon 354 bin TL, 2019’da ise 5 milyon 451 bin TL ödenmiş. Ziraat Bankası Genel Kurulu’nda alınan karara göre 2019 yılı için uhdesinde kamu görevi bulunmayanlar için 19 bin 750 TL, uhdesinde kamu görevi bulunanlar için ise 11 bin TL olarak aylık net maaş verilmesi kararı alınıyor. Denetim kurulu üyelerinin ücretleri de aylık net olarak 8 bin 900 TL olarak tespit ediliyor. Sayıştay denetçileri, bankada yönetim kurulu üyelerinin tamamının başka kamu görevi yokmuş gibi aylık 19 bin 750 TL, denetim kurulu üyelerinin de 8 bin 900 TL aldığı düşünüldüğünde 2019 yılında toplamda en fazla 2 milyon 346 bin TL ödenmeliydi, diyor. Ancak 2019 yılında yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen toplam tutar 5 milyon 451 bin TL. Dolayısıyla arada 3 milyon 105 bin TL gibi çok ciddi bir fark var. Tabii Sayıştay da bu farkı merak ediyor ve yönetim kurulu üyelerinin harcamalarına ilişkin belgeleri istiyor.”

‘Harcamaları Sayıştay da bilmiyor’

Ancak Sertel’in aktardığı bilgilere göre Ziraat Bankası yönetimi, yüklü miktardaki harcamaların faturalarını Sayıştay denetçilerine vermiş değil: “Kredi edi kartları da kimlere verildi, ne kadar harcama yapıldı, neler alındı bunların hiçbiri bilinmiyor. Sayıştay da bilmiyor, dolayısıyla biz de bilmiyoruz. Ziraat Bankası yönetimi açık açık kanunu çiğniyor.”