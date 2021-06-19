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Yaramazlara biraz batar!

Bir günde dört iş cinayeti!

Gaziantep ve Adana’da aynı gün içinde üç işçi, yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti. Samsun’da ise hastanede tedavi gören bir işçi öldü.

Adana… (Fotoğraf: AA)

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde dört işçi, bugün inşaatın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle altı katlı binanın üçüncü katına çıktı. Ancak halatın kopması sonucu iskelenin bir ucu yere sarktı. Dört işçi zemine düştü.


Gaziantep… (Fotoğraf: DHA)

Yaralanan işçilere ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürülen işçiler yoğun bakıma alındı. 50 yaşındaki Osman Duman ve 35 yaşındaki Suriyeli Mustafa Emino hayatını kaybetti.

Adana’daki inşaatın açık kısımlarında herhangi bir önlem alınmadığı görüldü… (Fotoğraf: AA)

Adana’da da benzer bir olay yaşandı. Seyhan ilçesindeki inşaatın sekizinci katında çalışan 65 yaşındaki Mehmet Kapukaya, dengesini kaybederek yere düştü. Sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirledi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Samsun’un Atakum ilçesinde 13 gün önce inşaatın üçüncü katında kalıp çakarken düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki Osman Altuntaş’ın bugün hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSİG’e göre 2020’de 2 bin 427 işçi hayatını kaybederken, bu yılın ilk beş ayında en az 972 işçi hayatını kaybetti. Geçen yıl ölen işçilerin yüzde 15’i inşaat-yol iş kolunda çalışıyordu.

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