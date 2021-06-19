Aşıda yaş sınırı 30’a indi

İmkanı olmayan kadınların aşıya ulaşabilmesi için Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan Emek Eczanesi harekete geçti ve ‘aşı bursu’ kampanyası başlattı. Kampanyanın ayrıntını ve nasıl işlediğini Diken’e anlatan eczacı Cem Kılınç, “Burada hem insanların sağlığına sahip çıkıyoruz hem de devlete yapması gerekeni göstererek bir farkındalık oluşturuyoruz” dedi.