Aşıda yaş sınırı 30’a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 35’ten 30’a indiğini açıkladı.
Halihazırda tüm sigortalı çalışanlar ile 35 yaş üstü kişiler aşılanabiliyordu.
Koca, yeni kararı Twitter hesabından duyurdu: “AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30’A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.”
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 40,7 milyon doz aşı yapılırken, aşısı tamamlanan, yani iki dozu da yaptıran kişi sayısı 14,3 milyon. İlk doz vurulanların sayısı ise 26,4 milyon.