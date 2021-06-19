Diken

Yaramazlara biraz batar!

İHH’nin ‘IŞİD’e yardımları’yla ilgili haber ve tweet’lere erişim engeli

İktidara yakınlığıyla bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Suriye’deki IŞİD bölgesine yardım gönderdiğine dair bazı haber ve tweet’lere erişim ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle engellendi.

Fotoğraf: EngelliWeb

EngelliWeb’in haberine göre Birgün ve Yurt gazetelerinde yer alan haberler ve buna ilişkin çok takipçili ‘Kaç Saat Oldu?’ hesabından atılan tweet engellendi.


Haberlerde, 10 Ekim katliamına ilişkin davanın 11’inci duruşmasında tanıklardan Merve Dündar’ın Suriye’deki IŞİD kampında bulunduğu sürece İHH üzerinden gelen yardımları dağıttığı ve burada maaş aldığına yönelik ifadeleri yer alıyordu.

Engellenen bir başka tweet’te ise İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte görüldüğü bir fotoğrafa yorum yapılarak, İHH’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki ‘Suriye lojistik merkezi’nden bahsediliyor. Tweet’te #sedatpeker8 etiketiyle Peker’in yayınladığı 8’inci videoya gönderme yapılıyor.

Söz konusu fotoğrafı 6’ncı videosunda konu edinen Peker, 8’inci videoda ise MİT TIR’larıyla Suriye’deki cihatçılara silah gönderildiğine dair iddiaları gündeme getirirken, Türkmenlere gönderdiği yardımların da Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu savunma danışmanlık şirketi SADAT’ın organizasyonuyla cihatçılara verildiğini anlatmıştı.

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