Sağlık bakan yardımcısının şirketi bakanlıktan 20 ihale almış

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşinin kurucu ortağı olduğu Bilbest adlı şirketin, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1 milyon 170 bin liralık yazılım hizmeti sattığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre Sabahattin Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nde rektörü olarak görev yaparken, 18 Kasım 2020’de bakan yardımcılığına getirilmişti. Yazılım hizmeti için düzenlenen ihalenin tarihi ise 16 Aralık 2020.

Fotoğraflar: Sözcü

Bilbest Bilişim Sağlık firması aynı zamanda uzun süredir Sağlık Bakanlığı için e-Nabız uygulamasının işlerini yapıyor. Aydın’ın eşi tarafından kurulan şirketin ortakları arasında Aydın’ın oğlu da bulunuyor. Altı yılda 19 ayrı ihaleyle 5 milyon 128 bin liralık iş verilen şirketin, Sabahattin Aydın’ın müsteşar yardımcılığı döneminde de bakanlıkla iş yaptığı belirtildi. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınansa 20’nci ihale oldu.