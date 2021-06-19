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Yaramazlara biraz batar!

‘Tecavüz ediliyorum’ yazmıştı: 12 yaşındaki çocuğu istismar eden adama 25 yıl istendi

Taşa “Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” yazan kız çocuğu A.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu saptanıp yakalanan 59 yaşındaki Hüseyin Evkuran’ın 25 yıla kadar hapsi istendi

Antalya başsavcılığınca bir günde hazırlanan iddianame, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.


Kepez ilçesinde Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi’ndeki yeşil alanda bulunan taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçmiş, yazıyı yazan çocuğun uzun süredir komşu Hüseyin Evkuran’ın istismarına uğradığı tespit edilmişti. Evkuran Adana’da tutuklanmıştı.

Antalya başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Evkuran’ın, mağdur beş yaşlarındayken ailesiyle komşuluk yaptığı belirtildi. Ailelerin birbirinin evine gidip geldiği kaydedilen iddianamede, şöyle dendi: “Şüpheli mağdura karşı ilk eylemini beş veya beş buçuk yaşındayken gerçekleştirdi. Şüpheli, ‘cinsel istismar’ eylemini yine mağdurun beyanlarına göre farklı tarihlerde defalarca gerçekleştirdi. Şüpheli, 2019 yılı haziran ayında Adana’ya taşınmış, en son bu yılın nisan ayında Antalya’ya gelerek çocuğa karşı istismarına devam etmiştir.”

Durum mağdur çocuk, 13 Haziran’da arkadaşıyla parkta oynarken taşa yazarak yardım istediğinde ortaya çıktı. Sağlık muayenesinde, cinsel saldırı bulgusu görülmedi.

Savcı 12 yaşından küçük mağdura yönelik istismarın ‘nitelikli’ olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

25 yıla kadar hapsi istenen Evkuran ise suçlamaları kabul etmeyip kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

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