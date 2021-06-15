Taşın üzerine, ‘Tecavüz ediliyorum’ yazmıştı: 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan kişi gözaltında

Antalya’da, taşın üzerine, “Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. A.K.’ya, komşuları H.E.’nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. H.E. gözaltına alındı.
Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi’ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçti. “Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.
Yazıyı yazan çocuğun kimliğini belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi’nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.’nın, uzun süredir komşuları H.E.’nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığını anlattı. Adana’ya taşınan H.E.’nin, zaman zaman kente gelerek A.K.’ya cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.E.’nin adresini belirleyip yakaladı. Gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.