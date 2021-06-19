350 yıllık değerli tablolar yol kenarına atıldı

Almanya’da 17’nci yüzyıla ait iki değerli tablo yol kenarına atılmış bir şekilde bulundu. Yağlı boya tabloların Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten ve İtalyan Pietro Bellotti’ye ait olduğu tahmin ediliyor. Tabloları henüz sahiplenen olmadı. Bu nedenle Alman polisler, sanat eserlerini tanıyan ya da atılmasına tanıklık etmiş olanların bilgi vermesi için çağrı yaptı.

BBC’nin haberine göre geçen ay Bavyera’daki Würzburg’un güneyindeki benzin istasyonunda bir adam tabloları buldu ve Köln’de polise teslim etti.

Polisin bir sanat uzmanına yaptırdığı ilk değerlendirmeye göre çerçeveli iki resim de orijinal. Biri tarihi bilinmeyen kırmızı şapkalı bir çocuğun portresi. Polis, resmin 1627-1678 yılları arasında Hollanda’da yaşayan ressam ve yazar Samuel van Hoogstraten tarafından yapıldığını söyledi.

Fotoğraf: BBC

Diğeri ise 1625’ten 1700’e kadar yaşamış ve daha az tanınan bir İtalyan ressam Pietro Bellotti’nin gülümseyen bir otoportresi.

Fotoğraf: BBC

Dordrecht’te doğan Hoogstraten’in eserleri açık artırma sitelerinde yer alan bilgilere göre yüksek meblağlara satılıyor.

Hoogstraten’e ait, 1600 tarihli olan ve bir ağacın altında dinlenen bir çobanın resmedildiği sanat eseri, 2019’da Londra’daki Bonhams müzayede evinde 50 bin 62 avro (603 bin TL ) karşılığında satıldı .

La Crucifixion adlı bir diğer eseri de 2018’de 285 bin 285 £ ( 3 milyon 444 bin TL) karşılığında satıldı.

Bellotti hakkında ise daha az bilgi mevcut. İtalya’nın Venedik kentindeki önemli ailelerin himayesinde yaşamış bir portre ressamı olarak biliniyor. İsviçreli Galleria Canesso’nun biyografisinde , Venedik’te İtalyan ressam Girolamo Forabosco’ya çıraklık yaptığı ve ‘özellikle insan ve natüralizmle ilgili portreye düşkün olduğu’ yazıyor.