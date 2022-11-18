Akşam Postası / 18 Kasım 2022

Erdoğan’dan Putin’e diplomasi çağrısı: Savaş uzamasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki savaşla ilgili diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirtti.

DP lideri Uysal: Yeni bir isim aday olacak değil

Altılı masadaki Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Gökten göktaşı düşecek, yeni bir isim aday olacak değil. Aday, siyasetin aktif biçimde içinde olan insanlardan olacak” dedi.

Taksim saldırısı: Firari Bilal Hassan’ı Edirne’de karşılayan kişi tutuklandı

İstanbul Taksim’deki bombalı saldırı sonrası firari şüpheli Bilal Hassan’ı Edirne’de karşılayan Hüseyin Güneş operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı.

Bloomberg: Türkiye, yeni sansür gücünü İstanbul’daki patlamadan sonra test etti

Bloomberg, İstanbul’daki bombalı saldırıdan sonra internet erişiminin kısıtlanmasını Türkiye’nin sansür gücünü test etmesine yordu.

Demirtaş, ‘Diyarbakır’a götürülmesi’ üzerinden muhalefete dokundurdu

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’nin seçimler öncesi Kürt seçmenlere yönelik hamlesinin normal olduğu belirtirken ”Asıl anormal olan, hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur” dedi.

Katar stadyumda içkiyi yasakladı: İbrahim Kalın tweet atıp eleştirilere ‘siper oldu’

Dünya Kupası’nın başlamasına iki gün kala, stadyumlarda içki satışı yasaklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu kararı memnuniyetle karşıladı.

Merkez Bankası anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi, dolar/TL’de düştü

Merkez Bankası’nın kasım anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,06’ya yükseldi. Beklenti, bir önceki ankette yüzde 67,78’di.

2,3 trilyon doları yöneten yatırımcılar yanıtladı: 2023’de para nereye park edecek?

Bloomberg, Pekin’den Toronto ve Melbourne’a kadar yönetimleri altında yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık toplam varlığa sahip yedi kurumsal yatırımcıya 2023 senaryolarını sordu.

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ dekan, fakültedeki üç bölümden ikisine kendini başkan atadı

Boğaziçi Üniversitesi iktisadi idari bilimler fakültesi dekanlığına üniversite dışından ve tepeden inme atanan Murat Önder, kendini fakültedeki üç bölümden ikisinin başkanlığına vekaleten atadı.

İsveç: Kuzey Akım’daki sızıntıların sabotaj sonucu meydana geldiği kanıtlandı

Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen sızıntılar hakkında soruşturma yürüten İsveç savcılığı, hat üzerinde patlayıcı kalıntıları tespit edildiğini ve bu durumun sabotaj düzenlendiğini kanıtladığını açıkladı.

Kaşıkçı cinayeti davasında Prens Selman’a ABD’de ‘devlet başkanı dokunulmazlığı’

ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi İstanbul’da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetine dair davada veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın dokunulmazlığı olduğuna yönelik karar açıkladı.

Twitter alternatifi Mastodon’a erişim sorunu: Sebebi TFF’nin keyfi sansürü

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bazı durumlarda kullanma yetkisine sahip olduğu sansür yetkisi, Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra ismini daha sık duymaya başladığımız Mastodon’un yavaşlamasına neden oluyor.