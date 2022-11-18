Polis saldırmıştı: Soylu’ya göre HDP’li vekilin ayağını ‘HDP’liler kırdı’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntülere rağmen HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in ayağını ‘HDP’lilerin kırdığını’ savundu.

Fotoğraf: Twitter

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 9 Ekim’de düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etmiş ve HDP’li Eksik’i ağır şekilde döverek ayağını kırmıştı. Hakkari Valiliği, polisin müdahalesini ‘orantılı’ bulunmuştu.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine Soylu ile HDP’li vekillerin tartışması damga vurdu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, polisin ayağını kırdığı Habip Eksik’in fotoğraflarını gösterdi. Dede, Eksik’in polis saldırısına uğradığını ve ayağının üç yerden kırıldığını söylemesi üzerine Soylu, hakaret ve tehdit etti.

Soylu, polis saldırısına uğradığı ana dair görüntüler olmasına rağmen Eksik’in ayağının HDP’liler tarafından kırıldığını savundu.

Eksik’in saldırıya uğradığı ana dair fotoğrafı görmesi üzerine öfkelenen Soylu ile Dede arasındaki konuşma şöyle:

Süleyman Soylu: İftira atıyorsun, siz bastınız ayağına!

Sait Dede: Bir milletvekili, üç yerden ayağını nasıl kırabilir ya? Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir açıklama yapıyor. Hastane raporlarına bakın.

Süleyman Soylu: Siz kırdınız ayağını! Siz bastınız ayağına!