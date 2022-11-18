Yüzlerce çalışan Twitter’dan ayrılıyor, ofisler kapatıldı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, çalışanlarına ‘uzun saat çalışmayı kabul et’ ya da ‘işi bırak’ seçenekleri sundu. Bunun üzerine yüzlerce çalışan işi bırakırken, şirketin ofisleri bir süreliğine kapatıldı.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanlarından ABD’li milyarder Elon Musk, icraatları ve söyledikleriyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Musk, ‘faturaları ödemek’ için mavi tiki 8 dolara satacağını duyururken şirketin yarısını işten çıkarmış ve uzaktan çalışmayı sonlandırarak çalışanları ofise çağırmıştı. Reklam veren bazı şirket ve kuruluşlar da, Musk’ın içerik denetimini gevşeteceği ve yalan bilgilerin yayılmasının önünü açacak değişiklilerde bulunacağı endişesinden Twitter’a reklam vermeyi durdurmuştu.

Musk, bu hafta Twitter çalışanlarına ‘uzun saatler çalışacağınız zor koşulları kabul edin’ veya ‘şirketi bırakın’ dedi. Bunun üzerine bazı çalışanlar işini bırakmaya başladı. Reuters’ın aktardığına göre şirketi bırakanların sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

BBC’nin aktardığına göre de Twitter çalışanlarına atılan e-postada, şirketin ofislerinin 21 Kasım’a kadar kapatıldığı belirtildi.

İstifalarla ilgili konuşan Musk, Twitter hesabından “En iyi çalışanlar kalıyor. Bu yüzden çok endişeli değilim” dedi.