Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yüzlerce çalışan Twitter’dan ayrılıyor, ofisler kapatıldı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, çalışanlarına ‘uzun saat çalışmayı kabul et’ ya da ‘işi bırak’ seçenekleri sundu. Bunun üzerine yüzlerce çalışan işi bırakırken, şirketin ofisleri bir süreliğine kapatıldı.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanlarından ABD’li milyarder Elon Musk, icraatları ve söyledikleriyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.


Musk, ‘faturaları ödemek’ için mavi tiki 8 dolara satacağını duyururken şirketin yarısını işten çıkarmış ve uzaktan çalışmayı sonlandırarak çalışanları ofise çağırmıştı. Reklam veren bazı şirket ve kuruluşlar da, Musk’ın içerik denetimini gevşeteceği ve yalan bilgilerin yayılmasının önünü açacak değişiklilerde bulunacağı endişesinden Twitter’a reklam vermeyi durdurmuştu.

Musk, bu hafta Twitter çalışanlarına ‘uzun saatler çalışacağınız zor koşulları kabul edin’ veya ‘şirketi bırakın’ dedi. Bunun üzerine bazı çalışanlar işini bırakmaya başladı. Reuters’ın aktardığına göre şirketi bırakanların sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

BBC’nin aktardığına göre de Twitter çalışanlarına atılan e-postada, şirketin ofislerinin 21 Kasım’a kadar kapatıldığı belirtildi.

İstifalarla ilgili konuşan Musk, Twitter hesabından “En iyi çalışanlar kalıyor. Bu yüzden çok endişeli değilim” dedi.

Elon Musk ‘güçlü bir yere gelene kadar’ Twitter’ı yönetecekmiş

Elon Musk: Parası ödenmeyen mavi tikler birkaç aya kaldırılacak

Elon Musk: Mavi tik satışı ‘muhtemelen’ haftaya tekrar başlayacak

Twitter’da mavi tik satışı durdu

Elon Musk, Twitter’da yeni tiki gösterdi, sonra hemen çekti

Twitter’da resmi hesaplara verilen ve parayla alınan mavi tikler birbirinden farklı olacak

Elon Musk, Twitter’da mavi tikten aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı

Elon Musk: Bot hesapları yenmenin tek yolu mavi tiki ücretli yapmak

Şirketler reklamı kesince Elon Musk’ın paçası tutuştu: Space odası açıp kurtarmaya çalıştı

Twitter yetkilisi, şirketin yarısının işten çıkarıldığını doğruladı

Elon Musk, Twitter çalışanlarının yarısını kovmayı planlıyor, uzaktan çalışmayı da bitirecek

SON HABERLER