CHP’li Özel, ‘altılı masa’nın 28 Kasım’daki açıklamasını işaret etti: Çok önemli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘altılı masa’nın 28 Kasım’da yayınlayacağı parlamenter sistem açıklamasının ‘çok önemli’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: ANKA

28 Kasım’a işaret eden ‘altılı masa’, 28 Şubat’ta açıklanan mutabakat metnini ete kemiğe büründürmeyi hedefliyor. 28 Şubat’ta açıklanan mutabakatı ‘geleceğin anayasasının ruhu’ olarak değerlendiren kurmaylar, 28 Kasım’da otuz civarındaki maddenin duyurulacağını söylemişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Çorum İl Başkanlığı’nda konuştu. ANKA’nın haberine göre Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bugün gelinen noktada ayın sonunu değil, ayın 15’ini getiremeyen emekliler ülke bu hale düşsün istemezdi. Pandemide unutulan, siftahsız bırakılan borç altında kalan hala belini doğrultamayan esnaf bugünleri istemezdi. Bütün dünyanın hayal kurduğu bir ülkenin gençlerinin yüzde 76’sı dışarıda hayal kuruyorsa AKP’li de olsa MHP’li de olsa o partilere geçmişte oy verenler evlatları bu kadar geleceklerinden umutsuz olsun istemezlerdi.

* Bu yokluklar, yoksulluklar bu acılar bu sıkıntılar bu ötekileştirmeler, itilip kakılmalar, yurtdışında itibarsızlaştırmalar, ilkesiz dış politika, göçmen sorunu hepsini birden hep birlikte aşacağız.

* (Taksim’deki bombalı saldırı) Patlama olduğu anda devlet bu konuda ne diyecek diye bekledik. Şununla övündüler: “Biz patlamadan 10 saat sonra suçluyu yakaladık, ona yardım edenleri yakaladık” diyorlar. Amasra maden faciasında da “42 şehidimizi en kısa sürede çıkardık. Soma gibi uzatmadık. Çok iyi oldu, çok başarılıyız” dediler. Maden patlayıp şehitleri çıkarınca başarılı olmuyorsunuz. Almanya gibi 1970’lerden beri hiç kaza olmayınca başarılı oluyorsunuz. Saldırganı 10 saat sonra yakalamak başarı değil, o patlamayı hiç yaptırmamak başarıdır.

* Emevi Camii’ne gidip orada namaz kılma hayalleri ve bunu söylemekle, oradakileri getir, eğit, donat, yolla savaşsın diyerek orada bir iç savaş ordusu yetiştirip yollamakta ve orada taraf olmak Türkiye’ye milyonlarca sığınmacıyı kazandırdı. Ayrıca Afganistan’daki yanlış politikalar ve İran sınırındaki gevşeklik Türkiye’ye alltı milyonun üzerindeki sığınmacıyı getirdi. Kimin geldiği belli değil. Aylarca, yıllarca bir tek kayıt tutulmadan girdiler.

* Bugün Türkiye terör örgütlerinin istihbarat ve günü geldiğinde eylem yapmak üzere uyuttuğu, gizlediği hücrelerdeki teröristlerin fink attığı bir yerdir. İkincisi de uyuşturucu baronlarının fink attığı bir yerdir.

* Parlamenter sistem mutabakat metni doğrultusunda 28 Kasım’da kamuoyuna çok önemli bir açıklama yapılacak. Türkiye nasıl yönetilecek, Meclis’te geçiş döneminde neler olacak, bundan sonra bağımsız yargı, gerçekten bağımsız basın çalışanların patronlardan, patronların devletten bağımsızlığının nasıl sağlanacağı, namuslu, şeffaf kamu ihale kanunuyla yapılacak ihaleler, yoksulluğun nasıl sona erdirileceği, milletin yüzünün nasıl güldürüleceği ve nasıl gençlerin yurt dışında değil bu güzel ülkede geleceklerinin hayalini kuracakları, istedikleri zaman gidecekleri, istedikleri zaman gelecekleri Türkiye’nin kaçılan değil, dünyadaki gençlerin merak edip gelmek isteyeceği bir ülkeye nasıl dönüşeceği ‘altılı masa’ ve partimizin önümüzdeki dönemlerde açık, net, şeffaf, somut şekilde ilan edeceği programlarıyla izlenecek.