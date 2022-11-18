Bloomberg: Türkiye, yeni sansür gücünü İstanbul’daki patlamadan sonra test etti

Bloomberg, İstanbul’daki bombalı saldırıdan sonra internet erişiminin kısıtlanmasını Türkiye’nin sansür gücünü test etmesine yordu.

İstiklal Caddesi. Fotoğraf: AA

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dakikalar sonra patlamaya ilişkin yayın yasağı getirmişti. Karar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alınmıştı. Akabinde sosyal medya platformlarına erişilememişti. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks’un aktardığına göre patlamanın ardından Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook’a erişim kısıtlanmıştı.

NetBlock’sun paylaştığı kısıtlanan canlı ağ verilerinin hepsi Türk Telekom’a aitti. Şirketse ‘problemin kendilerinden kaynaklanmadığını’ öne sürmüştü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülke genelinde bant daraltıldığını doğrulamıştı. Erişim kısıtlamasının ‘ilgili birimlerin talebi üzerine’ uygulamaya koyulduğu kaydedilmişti.

Bloomberg, yaşananları ‘Türkiye, yeni sansür gücünü İstanbul’daki patlamadan sonra test etti’ başlığıyla duyurdu.

Bloomberg, Türkiye’nin Freedom House raporuna göre, internet özgürlüğünde sınıfta kaldığını hatırlatarak, patlamadan sonra BTK kararı çerçevesinde yaşananları özetledi. Bloomberg, geçen ay yürürlüğe giren ‘sansür yasa’sına da atıfta bulunarak durumu, hükümetin yeni sansür gücünü test etmesine yordu.