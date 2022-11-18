Taksim saldırısı: Firari Bilal Hassan’ı Edirne’de karşılayan kişi tutuklandı

İstanbul Taksim’deki bombalı saldırı sonrası firari şüpheli Bilal Hassan’ı Edirne’de karşılayan Hüseyin Güneş operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia edip ABD’yi suçlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlının ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olduğu belirtilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ammar Jarkas’ın İstanbul’da 2020’de bir araba kiralama şirketi kurduğu ortaya çıkmıştı. Elbeşir’in savcılık ifadesinde “Çantada bomba olduğunu bilmiyordum. Beni kardeşlerimle tehdit ettiler” dediği öğrenilmişti.

Elbeşir ve Jarkas’ın aralarında bulunduğu 17 kişi 18 Kasım’da tutuklanmıştı.

Aynı işyerinde çalıştı

AA’nın aktardığına göre Elbeşir ve Hassan’ın dört ay boyunca aynı evde kalıp aynı işyerinde çalıştı.

Saldırı sonrası Hassan’ı Edirne’ye kaçıran Ammar Jarkas’ın ifadesi sonrası ekipler, Jarkas’ı Edirne’de karşılayan Hüseyin Güneş’i düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Tutuklu zanlı Jarkas, emniyetteki ifadesinde, olay günü saat 16:15’de Bilal’in arabaya bindiğini ve birlikte kuru kahve satan bir iş yerinden büyük bir beyaz poşet ve bavul alarak yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

Daha sonra Edirne’ye doğru yola çıktıklarını, iki saat süren yolculukta şüphelinin hep telefonla ilgilendiğini aktaran Jarkas, şunları söyledi: “Adının ‘Hamza‘ olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin bizi karşılayacağı bilgisi verildi bana. Bilal’i, Hüseyin Güneş’e bıraktım, Hüseyin, Bilal’i aldı. Ben Edirne’ye giderken Halil Mence beni arayıp ‘Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini’ söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne’den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır’ı gördüm. Kardeşime ‘bu kim?’ diye sorduğumda Halil Mence’nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz.”

Görüşme sonrası düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan Hüseyin Güneş’in de saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi.

Sahte evlilik belgesi iddiası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aktardığına göre Elbeşir ve firari şüpheli Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik belgesi tespit edildi.

İddiaya göre ‘Halep Şer’i Mahkemesi’ tarafından düzenlenen ve sahte tarihler atılan belgede iki zanlının şahitler eşliğinde 1000 Suriye lirası karşılığında evlendiklerini gösteren ifadeler yer aldı.