Twitter alternatifi Mastodon’a erişim sorunu: Sebebi TFF’nin keyfi sansürü

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bazı durumlarda kullanma yetkisine sahip olduğu sansür yetkisi, Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra ismini daha sık duymaya başladığımız Mastodon’un yavaşlamasına neden oluyor.

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Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla bazı ünlü hesaplar Twitter’dan çıktığını duyurmuştu. Musk’ın icraatları ve söylemleri de kullanıcıların önemli bir kısmında Twitter’ın ‘öleceği’ endişeleri doğruyor. Bu kullanıcılar alternatif mecralara yöneliyor. Mastodon da bunlardan biri.

TFF’ye de 5894 sayılı ‘Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen yeni bir maddeyle Aralık 2021 içinde korsan maç yayınlarını engellemek için hakim onayı şartı olmadan erişimin engellenmesi yetkisi verilmişti. TFF, bununla birlikte internet adresleri ve IP adreslerini engellemeye başladı. Denetimden uzak bu kararlar, TFF’nin yetkisini aştığına yönelik eleştiriler doğuruyor.

TFF’nin söz konusu uygulaması da ilginç bir şekilde Mastodon’un yavaşlamasına neden oluyor.

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuyla ilgili tespitini Twitter hesabından paylaştı.

Akdeniz, Mastodon hesabı açtıktan sonra platforma erişimde zorluk yaşadığını ve VPN yardımıyla bunu aştığını söyledi. Akdeniz, durumu araştırınca TFF’nin söz konusu yetkisiyle erişime engellediği IP adreslerinin Mastodon’u yavaşlattığını fark ettiğini yazdı.

İçerik dağıtım ağları (CDN), bir internet sitesindeki içeriklerin kullanıcılara çok daha hızlı ve güvenli ulaşmasını sağlayan sistem. Bir CDN sunucusu bir siteyle çalışabileceği gibi birçok siteyle de çalışabilir. Eğer, CDN sunucusuna bağlı bir IP adresi erişime engellenirse bu, diğer IP adreslerini ve dolayısıyla siteleri de etkiliyor.

Akdeniz’in tespitine göre, Mastodon’un kullandığı CDN sunucusuna ait bazı IP adresleri TFF tarafından engellenmiş. Bu da Mastodon’a erişimde sorun çıkmasına neden oluyor.