Katar stadyumda içkiyi yasakladı: İbrahim Kalın tweet atıp eleştirilere ‘siper oldu’

Dünya Kupası’nın başlamasına iki gün kala, stadyumlarda içki satışı yasaklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu kararı memnuniyetle karşıladı.

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2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık arasında Katar’da düzenlenecek.

Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.

Turnuvanın başlamasına iki gün kala da Katar’ın başvurusu ve FIFA’nın onayıyla stadyumlarda içki satışı yasaklandı.

CNN’nin aktardığına göre FIFA konuyla ilgili şunları kaydetti: “Ev sahibi ülke makamları ve FIFA arasındaki görüşmelerin ardından, içki satışının FIFA Taraftar Festivali’ne, diğer taraftar destinasyonlarına ve lisanslı mekanlara odaklanmasına ve Katar’ın 2022 FIFA Dünya Kupası stadyum çevresindeki bira satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi. Ev sahibi ülke yetkilileri ve FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlamaya devam edecek.”

Eylülde Katar, biletli taraftarların Dünya Kupası maçlarında, başlama vuruşundan üç saat önce ve son düdükten bir saat sonraya kadar içki satın almalarına izin vereceğini açıklamıştı. Buna rağmen, maç esnasında satılmayacaktı.

FIFA’nın sponsorlarından Budweiser, her maçtan önce ve stadyumun belirli yerlerinde içki satabilecekti. Şimdiyse bu kaldırıldı.

Öte yandan FIFA, alkolsüz bira Bud Zero’nun stadyumlarda satılabileceğini söyledi.

Budweiser, karardan sonra “Pekala, bu garip” diye tweet atsa da paylaşımı hemen sildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kararı ‘mantıklı’ bularak bunu Katar’ın muhafazakarlığıyla değil, kamu sağlığı, güvenliği ve düzeniyle ilgili olduğunu savundu.