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2022 Dünya Kupası fikstürü: Grup maçları Katar-Ekvador karşılaşmasıyla başlıyor

Katar’ın bu yıl ev sahibi olduğu Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar saat 19:00’de Katar-Ekvador karşılaşmasıyla başlıyor.

Fotoğraf: Reuters

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvada ilk önce grup maçları oynanacak.


Sekiz grubun olduğu turnuvanın grup maçlarının fikstürü şu şekilde:

Tablo: AA

Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.

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