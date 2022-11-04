Fifa’dan 32 ülkeye Dünya Kupası öncesi ‘uyarı’: Siyaseti bırakın, futbola odaklanın

Dünya futbolunun patronu Fifa, ev sahibi olması tepki çeken Katar’daki Dünya Kupası’na iki hafta kala, turnuvaya katılacak ülkelere ‘Siyaseti bırakın, futbola odaklanın’ uyarısı içeren birer mektup yolladı.

Bir grup protestocu, ”Fifa’ya kırmızı kart. Dünya Kupası Katar’da olmasın. İşçi hakları” yazılı pankart taşıyor. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.

Genellikle haziran-temmuzda düzenlenen turnuvanın 92 yıllık tarihinde, ülkedeki aşırı sıcak hava nedeniyle 20 Kasım-18 Aralık’ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Geçen ay biletlerin yüzde 93’ünün, 3 milyona yakın biletin satıldığı açıklanmıştı.

‘Ahlak dersi yeri değil’

Böyle bir iklimde başlayacak organizasyon öncesinde Fifa kupa için mücadele verecek 32 ülkeyi uyarma gereği duydu.

Yollanan mektupta, futbolun ideolojik ve siyasi savaşların içine çekilmemesi gerektiğini, ahlak dersi verilecek bir mecra olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Fifa Başkanı Gianni Infantino ve Genel Sekreter Fatma Samoura’nın imzasını taşıyan mektubu gördüklerini belirten BBC, içerdiği ifadeleri paylaştı: ”Futbolun bir boşlukta olmadığını biliyoruz ve dünyanın birçok sorunla karşı karşıya olduğunun. Ancak lütfen futbolun şu anda var olan ideolojik veya siyasi kavgaya çekilmesine izin vermeyin. Biz Fifa’da her görüş ve inanca saygılı olmaya çalışıyoruz. Ve, bunun dünyanın geri kalanına ahlak dersi vermeden yapmaya çalışıyoruz. Hiç kimse ve kültür veya ulus bir diğerinden ‘daha iyi ‘değildir. Bu prensip aynı zamanda ortak saygı ve ayrımcılık yapmamanın temel taşıdır. Ve, futbolun temel değerlerinden biri. O zaman lütfen bunu anımsayalım ve futbolun sahneye çıkmasına izin verelim. Elimizde orijini, dini inancı, cinsiyeti, milliyetinden bağımsız kucaklamak için bir fırsat var.”

Turnuvaya katılma kararı ülke yönetimi ve federasyonların. Bu durumda futbolcular sadece bireysel ya da takım olarak mesaj verebilir, barışçıl eylem düzenleyebilir. İngiltere’nin oyuncuları ayrımcılığa karşı olduklarını ifade etmek amacıyla ‘One Love’ yazılı pazubendi takacak. Danimarka, ‘sadeleşmiş’ formalarla sahaya çıkacak. Forma sponsoru Hummel, binlerce işçinin hayatına mal olan turnuvada ‘görünür olmak istemediklerini’ açıkladı ve formalar ona göre tasarlandı. Stadyum inşaatlarında ölen göçmen işçilerin anısına bir de siyah forma tasarlandı.

Avustralya takımı, Katar’ın eşcinsel ilişkiyi suç sayan yasasını yürürlükten kaldırması yönünde çağrı yaptıkları bir video paylaştı. Fransa’nın başkenti Paris ve başka kentlerin yerel yönetimleri kamusal alanlarda, parklarda maçları yayımlamak istemiyor.