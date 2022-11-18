Kaşıkçı cinayeti davasında Prens Selman’a ABD’de ‘devlet başkanı dokunulmazlığı’

ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi İstanbul’da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetine dair davada veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın dokunulmazlığı olduğuna yönelik karar açıkladı.

Prens Selman. Fotoğraf: AA

Suudi Arabistan’ın fiili lideri Prens Muhammed bin Selman’a muhalif gazeteciler arasında yer alan Kaşıkçı’dan 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’daki konsolosluk binasına girdikten sonra haber alınamamıştı. Türkiye, Kaşıkçı’nın cesedinin parçalandıktan sonra konsolosluktan çıkarıldığını açıklamıştı. ABD istihbaratı, cinayetin Selman’ın emri üzerine düzenlendiği kanısına varmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı avukatlarının açıklamalarına göre Biden hükümeti, yabancı bir devletin yöneticisi olarak sanık bin Salman’ın makamı sayesinde, ABD mahkemelerinde devlet başkanı dokunulmazlığına sahip olduğunu tespit etti. Selman 27 Eylül’de ülkesinde başbakanlığa getirilmişti, 2015-2022 arasında da savunma bakanıydı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsünün yazılı açıklamasında “Bu karar dışişleri bakanlığı tarafından, uzun süredir varolan, oturmuş uluslararası hukuk prensiplerine dayanarak alındı. Davanın nitelikleriyle bir ilgisi yok” dendi.

Veliaht prensi, Kaşıkçı’nın cinayetini emrettiğini reddetmiş ama cinayetin ‘kendi gözetimi altında’ düzenlendiğini kabul etmişti.