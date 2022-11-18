İsveç: Kuzey Akım’daki sızıntıların sabotaj sonucu meydana geldiği kanıtlandı

Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen sızıntılar hakkında soruşturma yürüten İsveç savcılığı, hat üzerinde patlayıcı kalıntıları tespit edildiğini ve bu durumun sabotaj düzenlendiğini kanıtladığını açıkladı.

Kuzey Akım’da sızıntı. Fotoğraf: AA

Rus doğalgazını Baltık denizinin altından Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında eylülde meydana gelen dört kaçak hakkında İsveç ve Danimarka’da başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Almanya’nın başlıca doğalgaz giriş noktalarından olan iki boru hattını kullanılamaz hale getiren sızıntı, Rusya’nın şubatta başlayan Ukrayna işgalinin ardından Avrupa’daki enerji krizini daha da kuvvetlenmesine yol açmıştı.

Danimarka geçen ay, ilk belirlemelere göre sızıntıların şiddetli patlamalar sonucu meydana geldiği belirtmişti.

İsveç başsavcılığı da bugün şunları dedi: “Olay yerinden toplanan birkaç nesnenin üzerinde patlayıcı kalıntıları bulundu. Son derece karmaşık ve kapsamlı inceleme yürütülüyor.”

Başsavcılık, böylece olayın sabotaj olduğunun kanıtlandığını dile getirdi.