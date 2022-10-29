Rusya, Kuzey Akım’daki sızıntıda Britanya’yı suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıdan Britanya donanmasını sorumlu olduğunu söyledi.

27 Eylül 2022, Kuzey Akım 2’de gaz sızıntısı. Fotoğraf: Danimarka Savunma Komutanlığı/Forsvaret Ritzau Scanpix (Reuters)

Danimarka donanma yetkilileri, ay başında Baltık Denizi’nde, Rusya’dan Avrupa’ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı olduğunu açıklamıştı. İsveç Denizcilik Müdürlüğü de Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğunu bildirmişti. Ardından sızıntıların durduğu kaydedilmişti.

Rusya, Baltık Denizi yatağında Rus yapımı Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarını geçen ay patlatan patlamalardan daha önce Batı’yı sorumlu tutmuş, fakat kimin sorumlu olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermemişti.

Kremlin defalarca Rusya’nın hasardan sorumlu olduğu iddialarını ‘aptalca’ olduğunu söyleyerek yalanladı. Rus yetkililer Washington’un Avrupa’ya daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz satmak istemesi gibi bir nedeni olduğunu belirtti.

Reuters’ın haberine göre, iddiası için kanıt sunmayan Rusya Savunma Bakanlığı, Britanya’yı suçladı: “Mevcut bilgilere göre, Britanya Donanması bu yıl 26 Eylül’de Baltık Denizi’nde bir terörist saldırının planlanması, sağlanması ve uygulanmasında yer alarak Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını havaya uçurdu.”

Britanya Savunma Bakanlığı yorum yapmayı redderken ABD müdahaleyi yalanladı.