DP lideri Uysal: Yeni bir isim aday olacak değil

Altılı masadaki Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Gökten göktaşı düşecek, yeni bir isim aday olacak değil. Aday, siyasetin aktif biçimde içinde olan insanlardan olacak” dedi.

Gültekin Uysal. Fotoğraf: AA

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtlayan Uysal, altılı masanın ortak iradeyle göstereceği her adayın seçimi kazanacağını söylerken, cumhurbaşkanı adayının ‘yeni bir isim’ olmayacağını belirtti. Uysal, masanın dağılacağını da düşünmediğini dile getirdi.

DP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Kamuoyunun beklentisi ister istemez aday üzerinden değerlendiriyor ama ben muhalefetin en önemli gücünün adayla beraber bir kadroyu koyabilme yeteneği olduğu kanaatindeyim. Bu ülkenin insan kaynağı problemi yok. O noktada insanımızın beklentisini karşılayacak, Türkiye’nin, dış politikasından milli güvenliğine, terörle mücadelesinden ekonomiye olmak üzere her sahada güven verecek yönetecek bir kadroyu ortaya koyacak. O yüzden Demokrat Parti olarak ısrarla ifade ediyorum; adayıyla, kadrosuyla bir paket programı seçmenimizin önüne koyabileceğimiz kanaatindeyim.

* Kati suretle iktidarın bile en lehine çıktığını varsaydığı kamuoyu yoklamalarındaki araştırmalara biz de bakıyoruz. “Asla Erdoğan’a oy vermem” diyen, en iyimser anketlerde bile yüzde 55’ler gösterilirken, bu noktada ben altılı masanın ortak iradeyle göstereceği her adayın kazanacağı kanaatindeyim.

* (İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’yla kazanamayız endişeleriyle ilgili) Bu çizdiğimiz çerçevede içinde altılı masanın ortak iradeyle göstereceği her adayın, bu seçimin galibi olacağını kuvvetle ifade ediyorum her yerde.

‘Aktif siyasetin içinde’

* Gökten göktaşı düşecek, yeni bir isim aday olacak değil. Aday, siyasetin aktif biçimde içinde olan insanlardan olacak. O nedenle kamuoyunun bildiği tanıdığı isimler, liderler, kişiler, aktörler, liderlerden birisi aday olacaktır.

* Prensip olarak da genel başkanlar olarak da isim konuşmadık. O tartışmalar, yeri zamanı geldiğinde yapılır.

* İktidarı savunmayı iş edinmiş kimi gazeteler, televizyonlar her akşam, her sabah altılı masanın adayıyla ilgili olarak, CHP’nin kendi iç işleyişinden, belediye başkanlarından başlayarak, bunları sakız haline getirerek değerlendirmeler yapıyorlar. Oysa Türkiye, dört nala felakete gidiyor. Ama ben hiçbir şekilde masanın dağılma ihtimalini görmüyorum.