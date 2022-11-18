Erdoğan’dan Putin’e diplomasi çağrısı: Savaş uzamasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki savaşla ilgili diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan ve Putin. Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, Putin’le telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Erdoğan, Rus ve Amerikan istihbarat başkanlarının Türkiye’deki temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını aktardı.

Putin’in Türkiye’de bir doğalgaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla Putin’e teşekkür etti.