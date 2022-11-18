Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıyı uyardı: Maalesef avlanan siz olacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıyı uyardı: “Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.”

Fotoğraf: CHP

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti. Nebati, yatırım tavsiyelerini çeşitli tarihlerde sürdürmüştü.

Bakanın son yatırım tavsiyesinden bir gün sonra Borsa İstanbul’da işler tersine dönmüş, bankacılık endeksi, 12 Eylül’den sonra kısa sürede yüzde 40’a yakın değer kaybetmişti.

Manipülasyon iddiaları sonrası İstanbul merkezli dört ilde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz şüpheliden beşi tutuklandı.

Ancak borsanın değer kaybetmesiyle ilgili Nebati sessiz.

Kılıçdaroğlu’ysa son üç aydır borsayı takipte olduğunu söylediği açıklamalarında ”Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek” diyordu.

‘‘Emir geldi, yaptım’ demek yok. Benden söylemesi’

CHP lideri, Twitter hesabından kamu bankalarının doları baskılamak için gece saatlerinde birbirlerinden dolar/TL alıp sattığını söyleyerek şunları yazdı: “Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra ‘Emir geldi, yaptım’ demek yok. Benden söylemesi.

‘Yabancılar hisse satıp payını azaltarak kaçıyor‘

Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.

SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum.”