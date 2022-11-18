2,3 trilyon doları yöneten yatırımcılar yanıtladı: 2023’de para nereye park edecek?

Bloomberg, Pekin’den Toronto ve Melbourne’a kadar yönetimleri altında yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık toplam varlığa sahip yedi kurumsal yatırımcıya 2023 senaryolarını sordu.

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Covid-19 salgınında gevşek para politikası uygulamak zorunda kalan ülkeler, yüksek enflasyona hazırlıksız yakalandı. Diğer yandan Ukrayna-Rusya savaşıyla artan enerji, gıda ve emtia fiyatları da enflasyonu yükselmeye devam ediyor. Böylesine bir ortamda ülkeler sıkılaşmaya giderken, büyüme tahminleriyse düşüşe geçti.

IMF’nin raporuna göre ekonomideki gerileme, 2023’te de devam edecek. Rapor 2023’de dünyada ticaret hacmi artışının ciddi biçimde hız keseceğini, ortalama büyümenin daha da düşeceğini buna paralel olarak enflasyonun da gerileyeceğini belirtiyor.

Sıkışmanın hakim olduğu 2022 geride kalırken, gözler 2023’e çevrildi.

Bloomberg HT’ye göre yedi kurumsal yatırımcının 2023 tahminleri şöyle:

GIC Pte: Fiyatlar baskılanmaya devam edecek

Yönettiği fon büyüklüğü: 690 milyar dolar

Singapur devlet varlık fonu GIC Pte. Yatırım Yöneticisi Jeffrey Jaensubhakij, piyasaları ve emtialara yapılan yetersiz yatırım nedeniyle fiyat baskılarının artmaya devam edeceğini söyledi.

Jaensubhakij şunları söyledi: “Nakit rezervi, fırsatlar ortaya çıktıkça hızla harekete geçme beceriniz olduğu anlamına gelir. Varlıkları, tahviller ve hisse senetleri gibi varlık sınıflarından, gayrimenkul gibi şeylere taşımaya çalışmak bizim için önemliydi. Daha uzun vadede, altyapı projeleri ve emtialar bir koruma görevi görebilir. Aynı zamanda yaz aylarında turistler ve iş seyahatinde olanlar için otel olarak kullanılabilecek öğrenci konaklama yerleriyle Japonya ve Avustralya gibi önemli pazarlarda telekom altyapısı ve emlak, önemli yatırım fikirleri arasında yer alıyor”.

AustralianSuper: Endişeler devam ediyor

Yönettiği fon büyüklüğü: 184 milyar dolar

AustralianSuper Pty Ltd. Yatırım Yöneticisi Mark Delaney, Bloomberg’e şöyle konuştu: “Pozisyonlarımızı nakit ve son zamanlarda sabit getirili varlıklar üzerine oluşturduk. Önümüzdeki 12 ay boyunca, fonun varlık dağılımını önemli ölçüde değiştirmesi pek olası değil ve özel piyasalarla ilgili endişeler devam ediyor. En temkinli olduğumuz şey, değerlerin henüz ayarlanmadığı varlık sınıfları” dedi.

Fidelity International: Asya daha hızlı toparlanabilir

Yönettiği fon büyüklüğü: 613,3 milyar dolar

Fidelity International CEO’su Anne Richards, “Çin de dahil olmak üzere Asya, dünyanın diğer bölgelerinden daha hızlı toparlayabilir” dedi.

Richards, Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu’ndaki bir panelde “Asya’daki dinamiklerle ABD ve Avrupa’daki dinamikler çok farklı. 2023 için hem pazar açısından hem de akış açısından bir bölge olarak Asya konusunda daha olumluyuz” dedi.

Ontario Teachers Pension Plan: Nadir metallere dikkatle bakıyoruz

Yönettiği fon büyüklüğü: 183 milyar dolar

CEO Jo Taylor, ana hedefin nadir bulunan toprak mineralleri ve metaller olduğu madencilik varlıklarını değerlendiriyor.

Taylor “Nadir metallere dikkatle bakıyoruz. Çünkü kıtlar. Bir tür işlem gören endeks yerine emtiaya sahip olabilirsiniz, bu büyük bir pazar değil” dedi.

China Asset Management: Çin’in daha iyi bir seçenek

Yönettiği fon büyüklüğü: 253 milyar dolar

Pekin merkezli China Asset Management’ta küresel sermaye yatırımlarından sorumlu yatırım yöneticisi Richard Pan’a göre, bu yılki sert düşüşlere rağmen Çin’in A-hisse senedi piyasası ABD, Avrupa veya Hong Kong hisse senedi piyasalarından daha iyi bir seçenek olmaya devam ediyor.

Pan şunları söyledi: “Çin, hâlâ gevşeme döngüsünde olunan nadir bir yer ve bol miktarda likidite sağlandı. Yuan, güçlenen dolar karşısında değer kaybetmesine rağmen döviz sepeti karşısında da sabit kaldı. China Asset Management, önümüzdeki 10 yıldaki büyük talep nedeniyle hem yeni enerji hem de fosil yakıtlarda fırsatlar görüyor, sağlık ve tıbbi ekipman hisselerini beğeniyor. Şirket ayrıca, tüketim er ya da geç normalleşeceğinden, özellikle ekonomik büyüme yavaşlarken bile satışları tırmanan lüks alışveriş merkezleri gibi üst düzey oyuncular için tüketici hisselerini destekliyor.”

Partners Group: Anlaşmalar yapmak için iyi bir zaman

Yönettiği fon büyüklüğü: 131 milyar dolar

Partners Group Holding AG Yönetim Kurulu Başkanı Steffen Meister, son yıllarda insanların ve işletmelerin zor bir dönemden geçtiğini, ama iş açısından bakıldığında, şu anda anlaşmalar yapmak için iyi bir zaman olduğunu söyledi.

Meister liderliğinde Partners Group, yeniden finansmanı 2025’e kadar erteledi ve kur risklerinin çoğunu hedge etti.

Meister, “İngiltere’de sterlin ve altın fiyatlarında yaşanan son oynaklık diğer fırsatların artmasına yardımcı olacaktır. Bu, konut sektörünün öne çıkmasına yol açabilir. Diğer yatırım fikirleri arasında lojistik, soğuk hava deposu ve ilaç deposu yer alıyor” dedi.

Temasek Holdings: Tedbirliyiz

Yönettiği fon büyüklüğü: 295 milyar dolar

Temasek International Yatırım Yöneticisi Rohit Sipahimalani, sürdürülebilir yaşam, artan tüketim, daha uzun ömür ve sağlık gibi yatırım temalarına değindi.

Öte yandan Temasek yatırımların hızını yavaşlatıyor. Odak noktalarından biri, portföyündeki şirketlerin yaklaşan resesyondan kurtulmasına ve bunu önümüzdeki yıl içinde genişletmek ve ‘konumlarını güçlendirmek’ için kullanmasına yardımcı olmak olduğunu söyleyen yatırım devi, yeni anlaşmalar için daha seçici olacak.

Sipahimalani, “Tedbirliyiz çünkü değerlemelerin önümüzdeki 12 ay boyunca beklediğimiz olumsuzluğu tam olarak yansıttığını düşünmüyoruz” dedi.