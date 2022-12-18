Akşam Postası / 18 Aralık 2022

AKP ve MHP, erken seçim için kararlı: 30 Nisan veya 14 Mayıs

AKP ve MHP erken seçim için kararlı. AKP’nin seçim işleriyle ilgili yetkilisine göre seçimler 30 Nisan veya 14 Mayıs’ta yapılabilir.

AKP, seçim yaklaşınca YSK ayarlarına sarıldı: İki alternatif belirlendi

Seçimin zamanında yapılma ihtimalinin yavaş yavaş ortadan kalktığına dair beklentilerin arttığı bu dönemde aralarında başkan Muharrem Akkaya’nın da bulunduğu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin ocakta görevi bitiyor.

CHP’liler adayın bir ay içinde açıklanmasını bekliyor

CHP’liler, ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayını açıklamasında aralık ve ocak aylarına dikkat çekiyor.

HDP’li Encü’ye polisten küfür ve tokat: Görüntüyü çeken kameraman gözaltında

Hasta ve infazı yakılan tutuklular için Kadıköy’de düzenlenen Adalet Nöbeti’nde polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye küfrederek tokat attı. Eylemde çok sayıda kişi de dövülerek gözaltına alındı.

YSK başkanı ‘taraf’ olmamış, prensipleri anlatmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili “Adayken ceza alırsa adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez” diyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya ‘tarafsız olmadığı’ yönündeki eleştirileri kabul etmediğini söyleyerek, “Ben genel prensipleri hatırlattım” dedi.

Vize reddindeki artış vazgeçiremedi: Başvurular üç buçuk katına çıktı

Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen vizesi reddi sayısındaki artış devam etse de vize başvuranlarının sayısı yaklaşık üç buçuk katına çıktı.

ABD büyükelçiliği: Kazayı yapan başkonsolosun eşi değil

ABD büyükelçiliği, İstanbul’un Şişli ilçesinde bir kişinin yaralandığı kaza hakkında bir açıklama yayımladı. Kazayı yapan büyükelçilik çalışanının, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi olmadığını belirtildi.

Başak Demirtaş’tan Dilek İmamoğlu’na ‘geçmiş olsun’ telefonu

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu arayarak, ‘siyaset yasağı’ kararı nedeniyle ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Putin, ‘yeni saldırı’ iddiaları gelirken generallerini topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da yeni bir saldırı dalgası başlatmayı amaçladığı haberleri yayılırken, askeri yetkilileriyle buluştu.