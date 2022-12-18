ABD büyükelçiliği: Kazayı yapan başkonsolosun eşi değil

ABD büyükelçiliği, İstanbul’un Şişli ilçesinde bir kişinin yaralandığı kaza hakkında bir açıklama yayımladı. Kazayı yapan büyükelçilik çalışanının, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi olmadığını belirtildi.

ABD Büyükelçiliği kazayı yapanın Eadeh’in eşi olmadığını açıkladı. (AA)

Basında, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi Mounir Elkhamri’nin, Şişli’de resmi araçla kaza yaptığı ve 240 promil alkollü olduğu öne sürülen haberler yer almıştı. Kazada arkadan çarpılan aracın sürücüsü de yaralanmıştı.

ABD büyükelçiliği’nin açıklamasında söz konusu kazayı yapan Elkhamri’nin ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi olmadığı, Eadeh’in eşinin ABD Ankara Büyükelçiliği’nde görevli olan başka bir diplomat olduğu kaydedildi.

Açıklama şöyle:

*Ne yazık ki Türk medyasında ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği’ni ilgilendiren, 15 Aralık’ta gerçekleşen bir trafik kazasıya ilgili doğru olmayan bilgiler yayınlanmaya devam etmektedir. ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciği’nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak, kazaya karışan kişi plan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği’nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir.

*Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz ve söz konusu kazada yaralanan kişiye acil şifalar diliyoruz.