Başak Demirtaş’tan Dilek İmamoğlu’na ‘geçmiş olsun’ telefonu

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu arayarak, ‘siyaset yasağı’ kararı nedeniyle ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık.
Kararın ardından Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu’nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre Başak Demirtaş, 15 Aralık’ta Dilek İmamoğlu’yla telefonda görüştü, “Bazen kötü gelişmeler insanın yalnız olmadığını göstermesi ve dayanışma açısından moral verici olabilir” dedi.
Dilek İmamoğlu’nun da Demirtaş’a, ‘karanlık günlerin aydınlığa çıkması dilekleriyle’ teşekkür etti.