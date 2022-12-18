Vize reddindeki artış vazgeçiremedi: Başvurular üç buçuk katına çıktı

Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen vizesi reddi sayısındaki artış devam etse de vize başvuranlarının sayısı yaklaşık üç buçuk katına çıktı.

Vizede ret oranları sekiz yılda beş katına çıktı. (AA)

Son sekiz yılda en fazla Schengen vizesine başvuran ülkeler arasında en çok ret cevabı alan ülkelerden biri de Türkiye. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.

Öyle ki schengenvisainfo.com verilerine göre 2016’da yüzde 4,4 olan başvurularda ret oranı her yıl düzenli artarak 2020’de yüzde 12,5’e, 2021’de yüzde 19’a yükseldi.

Resmi veri olmasa da bu oranın son dönemde hızla artmaya devam ettiği bir gerçek. Almanya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2022’de ret oranı yüzde 20,7’ye çıktı. Oran 2014’te 5,9’du.

Ret cevabı alanlar arasında doktor ve mühendislerin oranının da yüksek olması dikkat çekiyor. Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri “Türkiye’den yüksek orandan iltica başvurusu alıyoruz” gerekçesini resmi olmasa da dolaylı yollardan dile getirerek, vize reddinin ardındaki gerekçeyi açıklıyor.

3,5 milyon vize başvurusu

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun son toplantısında milletvekillerinin talebi üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı vize başvurularındaki sorunlar konusunda şunları söyledi: “Pandemi öncesinde her yıl ortalama 1 milyon vize başvurusu yapılıyordu ülkemizden. Bu rakam pandemi döneminde 200 bine kadar düştü. 2022′ yılının’nin başından bu yana da tahminen 3,5 milyon vize başvurusu yapılmış. Batı ülkelerinin büyükelçileriyle üç toplantı yaptık.”

Kaymakçı, artan vize reddi konusunda “Batı ülkeleri bizim kadar esnek davranamıyor” dedi.

‘İkinci sınıf insan muamelesi’

Komisyon üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’se, Kaymakçı’nın verdiği bilgiler üzerine yayımladı basın açıklamasında şunları kaydetti: “Ülkeden kaçış olduğunu biliyorduk, görüyorduk ama böyle rekor bir rakam beklemiyorduk. Türkiye’de hem demokratik geri gidiş ve hukuksuzluklar, hem de ekonomik yoksulluk karşısında özellikle gençlerimiz Türkiye’den kaçıyor. Yetmiyor vatandaşlarımız yabancı ülkelerin konsolosluk kapılarında vize alabilmek için süründürülüyor, ikinci sınıf insan muamelesi uygulanıyor.”

Çakırözer, “Diplomaside mütekabiliyet diye bir şey var. Yani karşılıklılık. Neden bu olumsuz tavırlara karşılık vermiyorsunuz” diye de sordu.