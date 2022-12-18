Ve dünya kupasının şampiyonu Arjantin: Mbappe’nin golleri Fransa’ya yetmedi

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde ilk yarıda Arjantin’e karşı 2-0 geride başlayan Fransa, ikinci yarıda Kylian Mbappe’nin üst üste attığı gollerle eşitliği buldu ve maç böylece uzatmalara gitti. İlk uzatmaların 108’inci dakikasında Arjantin golü bulsa da Fransa yine Mbappe’nin golüyle eşitliği sağlamayı başardı.

Fransa, Mbappe’nin golleriyle ayakta kalsa da da penaltılarda yenildi ve böylece şampiyon Arjantin oldu.

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Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa, Lusail Stadyumu’nda karşılaştı.

23. dakikada dünya yıldızı Messi penaltıdan Arjantin’i 1-0 öne geçirdi.

36. dakikadaysa Di Maria’nın golüyle skor 2-0 oldu.

İlk yarı 2-0 Arjantin’in üstünlüğüyle sona erdi.

Kylian Mbappe şovu

Fransa, ikinci yarıda Kylian Mbappe’nin üst üste attığı gollerle geri döndü. 79. dakika penaltıdan golü atan Mbappe, 81’inci dakikadaki müthiş golüyle maçı eşitledi.

Maç böylece uzatmalara gitti.

İlk uzatmanın 108’inci dakikasında golü bulan Arjantin, skoru 3-2 yaptı.

Arjantin’in şampiyon olmasına dakikalar kalmıştı ki Mbappe, yine 118’inci dakika penaltıdan golü bulup maçta eşitliği sağladı. Maç böylece uzatmalara gitti.

Arjantin penaltılarda kazandı

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.

Fransa’da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani’nin penaltı atışlarındaki golleriyse Fransa’ya yetmedi.

Messi, Dybala, Paredes ve Montiel’le penaltı atışlarını gole çeviren Arjantin, böylece 2022 Dünya Kupası’nın sahibi oldu.

36 yıl sonra başardılar

Arjantin, Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona’nın da yer aldığı kadrosuyla 1986’da elde eden ‘Tangocular’, 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Arjantin, altı kez final oynadığı Dünya Kupası’nı 3. kez (1978, 1986, 2022) kazanmayı başardı. ‘Tangocular’, 1930, 1990 ve 2014’te ise ikincilikle yetindi.

Messi bir hayaline daha kavuştu

Bu arada Fransa karşısında penaltıyla gol perdesini açan Messi Dünya Kupası’nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçti.

Kazanmadığı kupa kalmayan Messi’nin, final oynadığı halde şampiyon olamadığı tek turnuvaysa Dünya Kupası’ydı.

Arjantinli yıldız, kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası’nda şu ana kadar 36 kupa kazanmıştı.

Üç kez karşılaşmışlardı

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası’nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı.

1930 ve 1978’deki grup maçlarını Arjantin 1-0 ve 2-1’lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018’deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı.