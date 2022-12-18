CHP’liler adayın bir ay içinde açıklanmasını bekliyor 

CHP’liler, ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayını açıklamasında aralık ve ocak aylarına dikkat çekiyor.

‘Altılı masa’ adayını bir ayda açıklayabilir. (CHP)

Seçimler yaklaştıkça ve ‘altılı masa’nın hazırlıkları bitme noktasına geldikçe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak muhalefet adayının açıklanmasına da az bir süre kaldığı tahmin ediliyor.

Adaylar arasında en çok konuşulan üç isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kesinleşmiş olmasa da ‘siyasi yasak’ getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve artık ismi daha az anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

‘Ocakta açıklanabilir’

CHP’liler de katıldıkları televizyon programlarında adayın açıklanma tarihine ilişkin yanıtlar veriyor.

Bunlardan biri de CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre.

Emre, Halk TV’deki programda ocak ayına dikkat çekerek şunları söyledi:

*Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili hem belli bir takvime hem uygulamaları hem o geçişin temel önceliklerini belli şekillerde partiler olarak oluşturduk. Bu çok yakın bir süreçte sonuçlanacak. Özellikle dış politika ve ekonomi bahisleri eksik kalmıştı onlar da bitti bitiyor. Ondan sonra aday belli olacak.

*Çok da artık bunun uzağında olmadığımızı söyleyebilirim. Ocak içerisinde diye düşünüyorum ben de ama yani çok uzun bir gelecekte olmayacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu netleşmiş olur. Ocak olarak düşünüyorum derken bunu bir gözlemci olarak, şahsi görüşüm olarak söyledim. Yani partilerin oluşturduğu bir takvim yok. Benim de görebildiğim kadarıyla çok uzun süre almayacaktır bu. Onu da söyleyeyim.

‘Aralık sonu veya ocak başı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, katıldığı TV100 programında aralık sonu veya ocak başına dikkat çekmişti: “Adaylık açıklamasından önce ortak politikaları belirleyecek ortak komisyon var. Dokuz ana başlıkta 72 alt başlıkta çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık sonu veya ocak başında tamamlamayı planlıyorlar cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak.”