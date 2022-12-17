CHP’li Tezcan: Aday aralık sonu veya ocak başı açıklanır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını aralık sonu veya ocak başında açıklayacağını söyledi.
Tezcan, dün TV100’e konuk oldu.
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağıyla ilgili soruya Tezcan şöyle cevap verdi: “Adaylık açıklamasından önce ortak politikaları belirleyecek ortak komisyon var. Dokuz ana başlıkta 72 alt başlıkta çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık sonu veya ocak başında tamamlamayı planlıyorlar cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak.”