CHP’li Tezcan: Aday aralık sonu veya ocak başı açıklanır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını aralık sonu veya ocak başında açıklayacağını söyledi.

Fotoğraf: Youtube/TV100

Tezcan, dün TV100’e konuk oldu.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağıyla ilgili soruya Tezcan şöyle cevap verdi: “Adaylık açıklamasından önce ortak politikaları belirleyecek ortak komisyon var. Dokuz ana başlıkta 72 alt başlıkta çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık sonu veya ocak başında tamamlamayı planlıyorlar cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak.”