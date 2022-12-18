Putin, ‘yeni saldırı’ iddiaları gelirken generallerini topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da yeni bir saldırı dalgası başlatmayı amaçladığı haberleri yayılırken, askeri yetkilileriyle buluştu.

Kremlin’in açıklamasında Putin’in cuma gününün büyük kısmını, ‘özel askeri operasyonun’ karargahında geçirdiği kaydedildi.

Putin generalleriyle buluştu. (Reuters)

BBC Türkçe’nin aktardıklarına göre toplantı görüntülerinde Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile birlikte görülüyor.

Putin’in devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, “Tüm komutanları dinleyeceğiz, kısa ve orta vadedeki hamle tekliflerinizi duymak istiyorum” dediği duyuluyor.

Görüşme, Ukrayna’nın, Moskova’nın bir dizi yenilginin ardından yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığı iddialarını dile getirdiği bir dönemde yapıldı.