Akşam Postası / 17 Temmuz 2021

Aşı olmayanlara kısıtlama gündemde

Bilim kurulunun aşı olmayanların toplu alanlara girişine yasak getirilmesini talep ettiği, önerinin kabine toplantısında ele alınacağı öğrenildi.

Avrupa’yı felç eden sel daha büyük bir felaketin habercisi

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Almanya ve Belçika’da rekor yağıştan sonra meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle onlarca kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hala kayıp. Şiddetli yağışlar İsviçre, Lüksemburg ve Hollanda’yı da vurdu. Bilim insanları ise şiddetli yağışların nedeninin iklim değişikliği olduğuna dikkat çekti ve önümüzdeki günler için ‘hükümetler hazır olmalı’ uyarısı yaptı.

Bakan Selçuk: Okulları 6 Eylül’de açmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Eylül’de okulları açmak istediklerini, bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Bulu’nun iki defa istifası istenmiş; fişi intihal dosyası çekmiş

‘Kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden alınışının arkasında ‘kendisine verilen desteği iyi kullanamaması’ ve hakkındaki intihal dosyalarının etkili olduğu belirtildi.

Ankara YHT Garı dolar öğütmeye devam ediyor: Beş ayda garantinin yüzde 3’ü tuttu

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 2020-21 dönemi için verilen 8 milyon yolcu garantisinin ancak 272 bin 676’sı doldurulabildi. Yıl sonuna kadar 7 milyon 727 bin 324 yolcu gelmezse Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 12 milyon dolar daha ödenecek.

Uyuşturucudan tutuklu Ümitcan Uygun tahliye edildi

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullandığı görüntüler nedeniyle altı aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

İstanbul’dan ‘kaçış’ başladı

Fotoğraf: AA

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogar ve İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. Trafik sıkışıklığı da giderek artıyor.

Britanya Sağlık Bakanı Covid-19’a yakalandı

Fotoğraf: AA

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, Covid-19 testinin pozitif olduğu duyurdu. İki doz aşıyı da olduğunu hatırlatan Javid, hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini söyledi.

Kanser riski nedeniyle toplatılan kremleri Cerrahpaşa başhekimi değerlendirdi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, kanserojen ‘benzen‘ içerdiği için toplatılan Johnson&Johnson güneş kremlerini kullananların içini rahatlatacak açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de kredi kartı sayısı 79,8 milyona yükseldi, kartla ödemeler yüzde 42 arttı

Haziran sonu itibarıyla Türkiye’deki kredi kartı sayısı 79,8 milyona, banka kartı adedi de 141,5 milyona yükseldi. Kartla yapılan harcamalar geçen yıla göre yüzde 42 arttı.

Yabancılar Türkiye’de artık çok daha rahat ev alıyor

Türkiye’de son beş yılda dolar kuru 3,5 TL’den 8,5 TL’ye çıkarak tarihi zirvelere ulaştı. Avro kuru da aynı dönemde 4 TL seviyelerinden bugün 10 TL’nin üzerine geldi. Cebinde dövizle Türkiye’ye gelenler ise geçmişte alacakları bir evin parasına bugün ekstra bir daire daha alabilme lüksüne sahip.

Olimpiyat Oyunları’nda bu genç atletlere dikkat!

Fotoğraflar: World Athletics

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları’nın bu yıla ertelenmesi bazı olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcuların yarışmaları kaçırmasına neden olsa da pek çok genç yeteneğin kendini göstermesine olanak yaratacak.

Britanya’da Roma işgali döneminden kalma 2 bin yıllık taş oyması penis heykeli bulundu

Fotoğraf: Kuzey Arkeoloji Ortaklığı

Britanya’nın Kuzey Yorkshire bölgesinde Roma işgali döneminden kalma taş oyması penis heykeli bulundu.