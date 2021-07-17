Ankara YHT Garı dolar öğütmeye devam ediyor: Beş ayda garantinin yüzde 3’ü tuttu

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 2020-21 dönemi için verilen 8 milyon yolcu garantisinin ancak 272 bin 676’sı doldurulabildi. Yıl sonuna kadar 7 milyon 727 bin 324 yolcu gelmezse Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 12 milyon dolar daha ödenecek.

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Ankara YHT Garı’nda yıllık yolcu garantisinin tutmaması halinde şirkete her yolcu için 1,5 dolar ödeniyor. Garantinin tutması durumunda ise her yolcu için ödeme 50 cent.

Sözleşme kapsamında ilk iki yıl için 2’şer milyon, sonraki iki yıl için 5’er milyon, sonraki dört yıl için 8’er milyon ve dokuz-14’üncü yıllar için de 10’ar milyon yolcu garantisi verilmişti.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, gardaki yolcu garanti ödemelerini TBMM KİT Komisyonu’nda TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’a sordu.

Gelen cevaba göre bu yılın ilk beş ayında Ankara YHT Garı’nı kullanan yolcu sayısı 272 bin 676 kişide kaldı. Kalan garantinin tutturulamaması halinde devlet kasasından 12 milyon dolar daha ödenecek. Böylece yolcu garantisi nedeniyle Hazine’den çıkan tutar, KDV hariç 33 milyon 353 bin 545 dolara ulaşacak.

TCDD genel müdürünün verdiği bilgilere göre;