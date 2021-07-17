Britanya Sağlık Bakanı Covid-19’a yakalandı

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, Covid-19 testinin pozitif olduğu duyurdu. İki doz aşıyı da olduğunu hatırlatan Javid, hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini söyledi.
Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının etkisini arttırdığı Britanya, 19 Temmuz’da tartışmalı bir kararla tüm Covid-19 önlemlerini kaldırmayı planlıyor. Dün, ülkede ocak ayından itibaren ilk defa 50 bini aşkın vaka tespit edilmişti.
Sağlık Bakanı Javid, PCR testinin pozitif gelmesinin ardından kendisini karantinaya aldığını bildirdi.