Diken

Yaramazlara biraz batar!

Britanya Sağlık Bakanı Covid-19’a yakalandı

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, Covid-19 testinin pozitif olduğu duyurdu. İki doz aşıyı da olduğunu hatırlatan Javid, hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini söyledi.

Sajid Javid, eski bakan Matt Hancock’un olaylı istifası sonrası göreve gelmişti. Fotoğraf: AA

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının etkisini arttırdığı Britanya, 19 Temmuz’da tartışmalı bir kararla tüm Covid-19 önlemlerini kaldırmayı planlıyor. Dün, ülkede ocak ayından itibaren ilk defa 50 bini aşkın vaka tespit edilmişti.


Sağlık Bakanı Javid, PCR testinin pozitif gelmesinin ardından kendisini karantinaya aldığını bildirdi.

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