Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 7 bin 666 vaka, 38 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 666 Covid-19 vakası tespit edilirken, 38 kişi hayatını kaybetti.

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Anıtkabir beton duvarla mı örülüyor?

Anıtkabir Koruma Alanı sınırında bulunan araziye ilişkin imar değişikliğiyle yapılaşmanın önünün açılması bölge sakinleri ile Çankaya ve büyükşehir belediyelerini karşı karşıya getirdi. Diken’e konuşun Anıtpark Forum gönüllüsü Tülin Yıldırım “Bölge rant alanına açılmış olacak. Böyle olması durumunda Anıtkabir çevresi beton duvarlarla örülecek” dedi. Büyükşehir, söz konusu imar değişikliğinin Mansur Yavaş döneminde yapılmadığını belirterek topu Melih Gökçek’e attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yönetimde olduğu sürece Anıtkabir’in etrafının imara açılmayacağını söyledi.

Erkekler itiraf etti: Karım bilmiyor…

“Mutlu bir evliliğin sırrı nedir” diye sorulduğunda birbirinden farklı yanıtlar alınabilir. Karı-kocanın birbirinden bir şeyleri, üstelik önemli, hayati şeyleri gizlemesi ise ortaya çıktığında birçok evliliği çatırdatır. Kimlik gizlenerek ‘itiraf yapılan’ uygulama ‘Whisper’a (fısılda) bakılırsa sırrı olan erkek çok!