Son 24 saat: 7 bin 666 vaka, 38 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 666 Covid-19 vakası tespit edilirken, 38 kişi hayatını kaybetti.
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Yaramazlara biraz batar!
Anıtkabir Koruma Alanı sınırında bulunan araziye ilişkin imar değişikliğiyle yapılaşmanın önünün açılması bölge sakinleri ile Çankaya ve büyükşehir belediyelerini karşı karşıya getirdi. Diken’e konuşun Anıtpark Forum gönüllüsü Tülin Yıldırım “Bölge rant alanına açılmış olacak. Böyle olması durumunda Anıtkabir çevresi beton duvarlarla örülecek” dedi. Büyükşehir, söz konusu imar değişikliğinin Mansur Yavaş döneminde yapılmadığını belirterek topu Melih Gökçek’e attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yönetimde olduğu sürece Anıtkabir’in etrafının imara açılmayacağını söyledi.
“Mutlu bir evliliğin sırrı nedir” diye sorulduğunda birbirinden farklı yanıtlar alınabilir. Karı-kocanın birbirinden bir şeyleri, üstelik önemli, hayati şeyleri gizlemesi ise ortaya çıktığında birçok evliliği çatırdatır. Kimlik gizlenerek ‘itiraf yapılan’ uygulama ‘Whisper’a (fısılda) bakılırsa sırrı olan erkek çok!
Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 2020-21 dönemi için verilen 8 milyon yolcu garantisinin ancak 272 bin 676’sı doldurulabildi. Yıl sonuna kadar 7 milyon 727 bin 324 yolcu gelmezse Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 12 milyon dolar daha ödenecek.
‘Kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden alınışının arkasında ‘kendisine verilen desteği iyi kullanamaması’ ve hakkındaki intihal dosyalarının etkili olduğu belirtildi.
Haziran sonu itibarıyla ülkedeki kredi kartı sayısı 79,8 milyona, banka kartı adedi de 141,5 milyona yükseldi. Kartlı ödemeler yaygınlaşmaya devam ediyor. Kartla yapılan harcamalar geçen yıla göre yüzde 42 arttı.