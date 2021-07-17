Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de kredi kartı sayısı 79,8 milyona yükseldi, kartla ödemeler yüzde 42 arttı

Haziran sonu itibarıyla Türkiye’deki kredi kartı sayısı 79,8 milyona, banka kartı adedi de 141,5 milyona yükseldi. Kartla yapılan harcamalar geçen yıla göre yüzde 42 arttı.

TÜİK’in açıkladığı en son verilere göre mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 16,59 olmuştu. Gıda fiyatlarındaki enflasyon ise araştırmacılara göre TÜİK’in açıkladığının çok üstünde.


Yaklaşık altı aydır her ay yüzde 1 zamlanan doğalgaz 1 Temmuz itibariyle yüzde 12 zamlandı. Elektriğe de aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yapıldı.

Giderlere bu kadar zam yapılırken, insanların gelirleri ise sabit kalmaya devam ediyor. Haliyle de borçlanma ve kartlı ödemeler artıyor.

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre kredi kartı borcu olanların sayısı geçen yıl eylüle kadar 26 milyon düzeyinde seyrederken, mayıs ayında 28,2 milyona çıktı. Artan gecikme faizine rağmen Mart 2020’de 116,1 milyar lira olan kredi kart borçları bir yılda 154,4 milyar liraya ulaştı.

Toplam kart sayısı 271,3 milyon oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 79,8 milyon adet kredi kartı, 141,5 milyon adet banka kartı ve 50 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının haziran ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde da yüzde 43’lük artış var. Toplam kart sayısı ise 271,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

Kartlı ödemeler yüzde 42 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı yılın ilk yarısında, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 709 milyar TL’ye çıktı..

Yılın ilk altı ayında kartlı ödemelerin 588,6 milyar TL’si kredi kartlarıyla yapılırken, 111,5 milyar TL’sinde banka kartları, 9,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartıyla ödemelerde 2020 yılının aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40, banka kartı ile ödemelerde yüzde 47 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde bu oran yüzde 236 olarak gerçekleşti. Bu büyüme oranlarında baz etkisi rol oynadı.

Normalleşme süreciyle birlikte konaklama ve hava yolları sektöründe kartlı ödemeler arttı

Kartlı ödemelerde, 2021 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış görülen sektörler yüzde 78 ile kamu/vergi ödemeleri, yüzde 77 ile kuyumculuk sektörü.

Geçen yıl kartlı ödemeler açısından da gerileyen konaklama ve hava yolları sektörü, normalleşme süreci ile beraber sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 73 büyümeyle bu yıl en fazla artış görülen sektörler arasında yer aldı. Yapı malzemeleri sektörü ise yüzde 68 büyümeyle yine en fazla artış görülen bir diğer sektör.

Yıllık enflasyon yüzde 16,59

Elektriğe yüzde 15 zam!

SON HABERLER

Anıtkabir beton duvarla mı örülüyor?

Anıtkabir Koruma Alanı sınırında bulunan araziye ilişkin imar değişikliğiyle yapılaşmanın önünün açılması bölge sakinleri ile Çankaya ve büyükşehir belediyelerini karşı karşıya getirdi. Diken’e konuşun Anıtpark Forum gönüllüsü Tülin Yıldırım “Bölge rant alanına açılmış olacak. Böyle olması durumunda Anıtkabir çevresi beton duvarlarla örülecek” dedi. Büyükşehir, söz konusu imar değişikliğinin Mansur Yavaş döneminde yapılmadığını belirterek topu Melih Gökçek’e attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yönetimde olduğu sürece Anıtkabir’in etrafının imara açılmayacağını söyledi.

Erkekler itiraf etti: Karım bilmiyor…

“Mutlu bir evliliğin sırrı nedir” diye sorulduğunda birbirinden farklı yanıtlar alınabilir. Karı-kocanın birbirinden bir şeyleri, üstelik önemli, hayati şeyleri gizlemesi ise ortaya çıktığında birçok evliliği çatırdatır. Kimlik gizlenerek ‘itiraf yapılan’ uygulama ‘Whisper’a (fısılda) bakılırsa sırrı olan erkek çok!

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni devam ediyor: ‘Mücadeleyi sürdüreceğiz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak tarihe geçen Prof.Dr.Melih Bulu yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ancak hem akademisyenler hem de öğrenciler direnişine devam ediyor. Direnişin 194’üncü gününde 133’üncü kez rektörlük binasına dönen akademisyenler kayyım düzeni değişene kadar direnişe devam edeceklerini söyledi: “Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanları olarak, Türkiye’deki tüm üniversiteler için, demokratik ve özgür akademi ideali adına yürüttüğümüz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Üniversitelerde rektör belirleme süreçlerinin demokratik yollarla gerçekleşmesi için akademik ve hukuki düzlemde yaptığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

DSÖ’den Covid-19’un kökenine dair ‘açıklama’: Laboratuvarda kazalar olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un kökenine ilişkin soruşturmaların ikinci evresinde, Çin’i daha fazla iş birliği yapmaya çağırırdı. DSÖ’nün en üst düzey yöneticisi olan Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Covid-19’un laboratuvardan çıkma ihtimalini yok saymak için henüz erken olduğunu söyleyerek “Ben de laboratuvarda çalıştım, kazalar olabilir. Bunlar yaygın” dedi.

Bahçeli AYM’ye ağzına geleni söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir” dedi.