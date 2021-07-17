Kanser riski nedeniyle toplatılan kremleri Cerrahpaşa başhekimi değerlendirdi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, kanserojen ‘benzen‘ içerdiği için toplatılan Johnson&Johnson güneş kremlerini kullananların içini rahatlatacak açıklamalarda bulundu.

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ABD’li ilaç devi Johnson & Johnson’ın Aveeno Protect, Refresh aerosol güneş kremi, Neutrogena markası altındaki Beach Defense, CoolDry Sport , Invisible Daily Defense aerosol ve UltraSheer aerosol sprey güneş kremlerinde kansere neden olabilen benzen maddesi olduğu ortaya çıkması üzerine ürünler piyasadan geri çekilip ‘Kullanmayın‘ uyarısı yapılmıştı.

Bazıları Türkiye’de satışta olan ürünlerle ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Kutlubay şunları söyledi: “Uzun süre buna maruz kalmak, kanser gelişimini tetikleyebiliyor. Özellikle kan hücrelerine saldırdığı için, Lösemi tarzı birtakım kanserlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabiliyor. O yüzden kanserojen bir madde. Dünya Sağlı Örgütü’nün bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Birliği de kullanılmasını tamamen yasakladı aslında. Ama maalesef ki ürünlerde tespit edilince mecburen ürünleri piyasadan çekmek gerekti.“

Ürünleri kısa süreli kullananların paniklemesine gerek olmadığını belirten Kutlubay şöyle devam etti: “Bu kremi bir kutu ya da son birkaç ay içerisinde kullanmış kişiler kanser olacağım diye endişelenmemeli. Çünkü bu tarz maddelerin kanser yapabilmesi için on yıllarca maruz kalmak gerekiyor. Yanlışlıkla da olsa bu ürünleri kullananlar kesinlikle paniğe kapılmasın, eğer ellerinde varsa mutlaka onları atsın” dedi.