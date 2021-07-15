Johnson&Johnson, güneş kremlerini kanserojen madde nedeniyle toplattı: Kullanmayın

Johnson&Johnson ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bazı güneş kremlerinin ‘benzen’ içerdiği için geri çekildiği bildirildi.

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Sürekli maruz kalındığında kansere yol açabilecek benzenin güneş kremlerinde kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğu belirtildi.

Uzmanlar, benzenin tek başına kansere neden olmak için yeterli olduğu görüşünde. Benzen soluyan bir insanın DNA’sının bozulduğu belirtilirken, uzun dönemde kemik iliğini etkileyerek kan hücrelerinin sayısının düşmesine, trombosit denilen kan pıhtılaştıran maddelerinin yapımının azalmasına sebep olduğu ve lösemi riskini ortaya çıkardığının altı çiziliyor. Çocuklarda rastlanılan lösemide, benzen de etkili.

‘Kullanmayın’ uyarısı

Johnson&Johnson’ın içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.

İlaç firmasından yapılan açıklamada, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda ürünlerin benzen içerdiğinin tespit edildiği ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içine nasıl girdiğinin araştırıldığı ifade edildi.

İlaç devi, güneş kremlerinin acilen kullanımına son verilmesi uyarısında bulundu.

Firma skandallarla gündemde

New York eyaletinin resmi verilerine göre 2018 yılında 3 bine yakın kişinin ölümü opioid (vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddeler) nedeniyle hayatını kaybetmişti. New York Başsavcısı Letitia James, Mart 2019’da Johnson & Johnson dışında üreticilerin de bulunduğu firmalara ülke tarihinin en pahalı opioid davasını açmıştı.

Johnson & Johnson firması, ürettiği opioid içeren ilaçlar nedeniyle açılan davada 230 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.