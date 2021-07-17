Marmaris’te HDP binasına saldırıda bir kişi tutuklandı, beş kişi serbest bırakıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, beşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle ateş açan Adnan Temel D.’yle irtibatlı olduğu değerlendirilen dört zanlıyı gözaltına aldı.
İstanbul’da yakalanan, olayın ‘azmettiricisi’ olduğu değerlendirilen Ensar A. da Muğla’ya getirildi.
Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
AA’nın aktardığına göre savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Adnan Temel D. tutuklandı, diğer beş zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.