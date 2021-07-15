Marmaris’te HDP binasına silahlı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına saldırıya ilişkin Ensar A. isimli şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.
Dün sabah saldırıyı gerçekleştiren Adnan Temel D. olaydan kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.
AA’nın aktardığına göre 2018 yılında da HDP İlçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle ‘mala zarar verme’ suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D’nin, saldırıdan bir saat önce Ensar A.’yla telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü’yle koordineli şekilde hareket eden İstanbul’daki polis ekipleri, saldırının ‘azmettiricisi’ olduğu iddia edilen Ensar A.’yı gözaltına aldı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla’ya sevk edileceği bildirildi.