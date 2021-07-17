Avrupa’yı felç eden sel daha büyük bir felaketin habercisi

Almanya ve Belçika’da rekor yağıştan sonra meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle onlarca kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hala kayıp. Şiddetli yağışlar İsviçre, Lüksemburg ve Hollanda’yı da vurdu. Bilim insanları ise şiddetli yağışların nedeninin iklim değişikliği olduğuna dikkat çekti ve önümüzdeki günler için ‘hükümetler hazır olmalı’ uyarısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Geçen günlerde şiddetli yağışlar Avrupa’yı etkisi altına almış ve sele neden olmuştu. Bundan en çok etkilenen Almanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükselirken, yaklaşık 1300 kişiden de haber alınamıyor. Belçika’da da 20 kişi halen aranıyor. Avrupa’da sel ve heyelan nedeniyle toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı ise 153.

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer şiddetli sağanak yağış nedeniyle tehlikenin henüz geçmediğini belirtirken, özellikle barajlardaki su yoğunluğu endişeye neden oluyor.

Britanya’da bir günde bir aylık yağmur

Britanya’nın da bazı bölgelerinde hafta başında bir gün içinde yaklaşık bir aylık yağmur yağmış ve sel olayları yaşanmıştı. Hükümetin iklim değişikliği araştırma komitesi bakanlara, ülkenin aşırı hava koşullarına beş yıl öncesine göre daha da müsait olduğunu söyledi.

Avrupalı liderler: Nedeni iklim değişikliği

Fotoğraf: Reuters

Ölü sayısının 100’ün üzerinde olduğu Almanya’da, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier selden etkilenen bir bölgeye yapacağı ziyaretten önce yaşanan yıkım karşısında hayrete düştüğünü söyledi.

Steinmeier basın toplantısında şöyle konuştu: “Bütün yerler felaketten zarar gördü. Birçok insan tüm yaşamı boyunca inşa ettiklerini kaybetti.”

Savaş bölgesine benzetildi

Almanya’daki kurtarma ekiplerinin çalışmaları zorlu koşullar nedeniyle sekteye uğradı. Kayıp yakınları ise endişe içinde haber bekledi. Felaket nedeniyle telefon ağları kapalıydı, yollar ağır hasar gördü ve 100 binden fazla eve elektrik verilemedi. Alman yetkililer vatandaşlarına kayıp yakınlarını aramak için felaket bölgesine gitmemeleri çağrısında bulundu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karranebauer, ordu birliklerinin tüm görevlerinin iptal edilerek felaket bölgesine yardıma gönderileceğini duyurdu.

Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletleri yağışlardan en fazla etkilenenler oldu. Rheinland-Pfalz’ın Ahrweiler bölgesinde yetkililer cuma günü yaklaşık 1300 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Schuld’daki Ahrweiler köyü sakini AFP’ye verdiği demeçte, arabaların sular altında kaldığını ve evlerin yıkıldığını belirterek köyünü ‘savaş bölgesi’ne benzetti.

Fotoğraf: Reuters

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz ölü sayısının artacağını tahmin ettiklerini belirterek, “Uzun süredir insanlardan haber alamadığınızda en kötüsünden korkmanız gerekir” dedi.

Daha da kötü hale gelecek

Bilim insanları, yıllardır insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle yaz yağışlarının ve sıcak hava dalgalarının daha yoğun hale geleceğini tahmin ediyorlardı.

Britanya’daki Reading Üniversitesi’nden hidroloji profesörü Hannah Cloke şöyle konuştu: “Avrupa’da sel nedeniyle meydana gelen ölümler ve yıkım, kaçınılması gereken bir trajedidir. Kuzey yarımkürenin diğer bölgelerinin şu anda rekor kıran sıcak hava dalgalarına ve yangınlara maruz kalması, giderek daha sıcak bir dünyada havamızın ne kadar daha tehlikeli hale gelebileceğini hatırlatmalı.”

Bilim insanları, hükümetlerin hem aşırı hava olaylarını tetikleyen karbon salımını kesmesi hem de daha aşırı hava koşullarına hazırlanmaları gerektiğini söylüyor.

Fotoğraf: Reuters

Belçika ‘ulusal yas’ ilan etti

Belçika’da ordu, kurtarma ve tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için ülkenin 10 vilayetinden dördüne gönderildi. Başbakan Alexander De Croo, 20 Temmuz’u ulusal yas günü ilan etti.

Belçika’da en az 20 kişinin hayatını kaybettiği seller için ‘ülkemizin gördüğü en büyük felaket‘ ifadesini kullandı.