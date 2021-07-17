Bakan Selçuk: Okulları 6 Eylül’de açmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Eylül’de okulları açmak istediklerini, bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

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Bakan Selçuk, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan ‘Anadolu Soruyor‘ programında soruları yanıtladı. Selçuk, ‘Okullar ne zaman açılacak’ sorusuna, “Türkiye’nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım” cevabını verdi.

Selçuk, şöyle devam etti: “Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül’de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız.”

Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara Covid-19 tedbirlerine uyma çağrısı da yapan Selçuk,”Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var” dedi.

Selçuk, ‘Telafide Ben de Varım‘ programına katılan öğrenci sayısının ise 8 milyon olduğunu açıkladı.