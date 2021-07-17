Anıtkabir beton duvarla mı örülüyor?

AYŞEGÜL KASAP

Anıtkabir Koruma Alanı sınırında bulunan araziye ilişkin imar değişikliğiyle yapılaşmanın önünün açılması bölge sakinleri ile Çankaya ve büyükşehir belediyelerini karşı karşıya getirdi. Diken’e konuşun Anıtpark Forum gönüllüsü Tülin Yıldırım “Bölge rant alanına açılmış olacak. Böyle olması durumunda Anıtkabir çevresi beton duvarlarla örülecek” dedi. Büyükşehir, söz konusu imar değişikliğinin Mansur Yavaş döneminde yapılmadığını belirterek topu Melih Gökçek’e attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yönetimde olduğu sürece Anıtkabir’in etrafının imara açılmayacağını söyledi.

Büyükşehir ve Çankaya belediyelerinin yaptığı açıklamalara göre bölgeye yedi katlı bina yapılması öngörülüyor. Ancak Anıtpark Forum, üç kat da kot olacağını, böylece toplamda 10 katlı bir bina yapılacağını öne sürüyor.

Anıtkabir’in silüeti bozulacak korkusu

Bölge sakinleri yapılacak binanın emsal teşkil etme ihtimalinden dolayı endişeli. Bu endişelerini de daha önce kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmalara dayandırıyorlar. Zira kentsel dönüşüm yapılan birçok yerde ’emsal kararlar’ gerekçe gösterilerek, mahallenin ya da bir şehrin mimari dokusu bozulmuştu. Anıtpark Forum’a göre eğer söz konusu karar iptal edilmezse Anıtkabir’in silüetini bozacak yapılaşmanın ilk adımı atılmış olacak.

Anıtkabir / Fotoğraf: DHA

Söz konusu arazinin imar değişikliği ilk olarak 2011’de Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde yapıldı. Değişikliğin kapsamı ‘özel sağlık tesisi’ olarak belirtilmiş ve yapılaşma koşulları serbest olarak belirlenmişti. O dönem Çankaya belediyesi askı süresindeyken imar planına itiraz etmişti ancak itiraz büyükşehir belediye meclisi kararıyla reddedilmişti. 2012’de ise Çankaya belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun görmüş, karar büyükşehir belediye meclisi tarafından onaylanmıştı.

Sonuçta Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin de müdahil olduğu süreçte hem büyükşehir belediyesi hem de Çankaya belediyesi ‘mal sahiplerine yedi kat teklif edilen’ imar değişikliği planını onaylamış.

Binayı Gökçek’e yakın şirket yapacak

2020 tarihli bir belgeye göre araziye inşaat yapımı Tuğra Makine’ye verildi. Tuğra Makine, Söğüt İnşaat’ın paravan şirketi. Söğüt İnşaat Ankara’da eski belediye başkanı Melik Gökçek’e yakınlığıyla ün salmış bir şirket olarak biliniyor.

Fotoğraf: Anıtpark Forum

Anıtkabir’e 300 metre uzaklıkta bulunan arazi Maltepe Camii Koruma Alanı içinde. Aynı zamanda da Anıtkabir Koruma alanı sınırında bulunuyor.

Yedi+üç katlı inşaatın yapılmak istendiği Hürriyet İlkokulu’yla çevrili 3 bin 500 m2 arazi… / Fotoğraf: Diken

‘Anıtkabir beton duvarla örülecek’

Bölge için mücadele veren Anıtpark Forum’dan Yıldırım kat artışının diğer bölgeleri de etkileyeceğine dikkat çekti: “Yedi artı üç de kottan veriyorlar. Toplam 10 katlı bir bina yapılacak. Maltepe Mahallesi bu konuda çok duyarlı. O civar Anıtkabir’in bölgesine giriyor ve o alanda 10 kata kadar çıkılması, çevredeki dört katlı binaların yılıp 10 kata dönüşmesi anlamına geliyor. Bütün kentsel dönüşümler aslında böyle başlıyor. Yani bir yerde bir artış başlıyor diğerleri de ona uygun hale geliyor. Böyle olması durumunda da Anıtkabir çevresi bir beton duvarla örülecek. Rant alanı açılmış olacak.”

Yıldırım şöyle devam etti: “Koruma altındaki alanların korunması kentin aslında daha yaşanılabilir olmasını sağlayacak şeyler. Biz de oradaki imar artışını durdurmak için mücadele ediyoruz. Bizim talebimiz çevredeki katlara kadar, yani artı üç kot farkı olmaksızın dört kata kadar izin verilmesi.”

‘Belediye yeşil alan olarak düzenlemeli’

Yıldırım’ın aktardığına göre Maltepe Mahallesi sakinleri bölgenin yaşam alanı olarak kullanılmasından yana: “Arazinin hemen yanında bir okul var. Uzun zamandır da -20 yılın üzerinde- boş duran bir arazi. Aslında yaşam alanı olarak korunmasını ve kullanılmasını istiyoruz. Yetişmiş ağaçlar var. Gayet park olarak düzenlenebilecek bir alan. Belediye orayı alıp halkın kullanımına da sunabilir. Taleplerimizden biri de bu. Temelde yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyoruz ama değişiklik yapılacaksa da dört kat sınır olarak konulmalı ve izin verilmemeli.”

‘Başvuru Çankaya belediyesinden’

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bölgede yapılaşmanın önünü açacak karara direndiklerini öne sürüyor. Hatta kararı Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Koruma Kurulu’nun verdiğini ve buna uymaya mecbur olduklarını söylüyor. Ancak 2020 tarihli belgelere göre ise durum daha farklı.

Yedi+üç katlı bina yapımının önünü açan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Koruma Kurulu değil, Çankaya belediyesi. Çünkü imar değişikliği için bizzat başvuru yapmış. Üstelik kurulun kararında Taşdelen’i temsilen Süheyla Yetkin Kurtuluş’un ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı temsilen Berathan Bedir’in imzası var.

Çankaya ve Büyükşehir belediyesi temsilcilerinin imzasını taşıyan, yapılaşmaya onay veren Koruma Kurulu kararı. / Fotoğraf: Anıtpark Forum

Hem Çankaya’dan hem de büyükşehirden onay

Yıldırım olan biteni şöyle özetliyor: “Çankaya belediyesi bu plan değişikliğini yapıyor. Müteahhit geliyor, bunu istiyor ve Çankaya belediyesi koruma kuruluna da kendisi isteyerek ‘Yedi artı üçe izin vereceğim ben ne diyorsunuz?’ diyor, onlar da ‘Öyle uygun gördüyseniz uygundur’ diyor. Çankaya belediyesinde hep beraber imar artışına onay veriyorlar. Sonra konu büyükşehir belediyesine taşınıyor. Büyükşehir belediyesinde de oy çokluğuyla aynı şekilde kabul ediliyor. “

‘Baskımızla süreç yavaşlıyor’

Maltepe Mahallesi sakinleri hem Çankaya belediyesi hem de büyükşehire itiraz etmiş. 69 dilekçeyle Çankaya’ya başvurulmuş, reddedilmiş. Büyükşehre de 560 dilekçeyle başvurulmuş. Şu anda belediye meclisinde hala ret yiyor. En son birkaç gün önce belediye meclisi toplantısı varmış. O toplantıda tekrar komisyona çekilmesine karar verilmiş. “Mahallelinin baskısıyla süreç biraz daha yavaşlıyor. Yoksa bu çoktan bitmiş gibi davranıyorlar. Ama halkın büyük bir direnci olunca tekrar komisyona çektiler. Biz takipçisiyiz, devam ediyoruz.”

Yavaş ve Taşdelen Twitter’dan engelledi

Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hem de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Anıtpark Forum’u sosyal medya hesabından engelledi.

Fotoğraf: Twitter

Yıldırım, Yavaş ile konuyu Twitter üzerinden yazıştıklarını, platformdan başka bir arkadaşlarının da telefonla kendisiyle görüştüğünü, Yavaş’ın “İlgileniyorum. Bilgim yoktu, bilgi alacağım” dediğini aktardı.

‘Çankaya ranta neden olacak değişikliği geri çevirebilir’

Çankaya belediyesinin bugüne kadar çok yanlış bilgiler verdiğini, aslında imar değişikliğine hiç direnmediğini savunan Yıldırım şöyle devam etti: “Eğitim alanında daha düşük bir yapılaşmaya izin veriliyor. Aslında büyükşehir belediyesi orayı yeniden eğitim alanına çevirebilir. Çankaya belediyesi de kendi koyduğu, bu ranta sebep olacak imar değişikliğini geri çevirebilir.”

Mansur Yavaş yönetimi topu Melih Gökçek’e attı

Büyükşehir belediyesi söz konusu parselde Mansur Yavaş döneminde herhangi bir plan değişikliği yapılmadığı belirterek, iddia edilenin aksine 10 katlı değil, yedi katlı bina yapılacağı ifade edildi. Belediye ayrıca “Alınan karar, Anıtkabir silüetini etkilememektedir” dedi.

Büyükşehir belediyesinin açıklaması şöyle;

2011’de, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 6097 ada 3 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki kullanım kararı ‘Özel Sağlık Tesisi’ olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları Emsal:2.00, Hmax (Yençok): Serbest olarak belirlenmiştir. Bu nazım imar planına askı süresi içerisinde Çankaya Belediyesi’nce itiraz edilmiş, itirazlar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile reddedilmiştir.

2012 yılında, bahsi geçen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çankaya Belediye Meclisi tarafından uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır.

Bu plana askı süresi içinde yapılan itirazlar, Çankaya Belediye Meclisi’nin 04.01.2013 gün ve 39 sayılı kararı ile kabul edilmiş ancak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile reddedilerek plan kesinleşmiştir. Böylece, 6097 ada 3 sayılı parsel ‘Emsal:2.00, Yençok, Serbest yapılaşma koşulu tanımlı Özel Sağlık Tesisi’ kullanıma ayrılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini onayan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı hakkında , Ankara 14. İdare Mahkemesi iptal kararı vermiştir. Bu kararı Danıştay’ın 6. dairesi onamıştır.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini onayan meclis kararlarının iptali amacıyla açılan davada da Ankara 14.İdare Mahkemesi iptal kararı vermiştir.

2016’da mahkeme kararları sonrası, 6097 ada 3 sayılı parselde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12.08.2016’da yeniden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapmıştır.

2017’de 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çankaya Belediye Meclisi’nde reddedilmiş ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden onaylanmıştır.

2018’de, bu plan değişikliğine ilişkin, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararından ‘…6097 ada 3 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı değişikliklerinin tescili Maltepe Camii’ni silüet açısından olumsuz etkilemediği anlaşıldığından 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olduğuna karar verildiği…’ denmiştir. Buna göre , 6097 ada 3 sayılı parsel ‘Emsal:2.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşulu tanımlı ticaret’ kullanımına ayrılmıştır.

2020’de 7221 sayılı yasa gereği, Yençok: Serbest olarak tanımlı bu parselde ‘bina yüksekliğinin serbest olarak tanımlanamayacağı’ yönünde yayımlanan kanun maddesi gereği, 6097 ada 3 sayılı parselde mal sahiplerine 7 kat olarak teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Çankaya Belediyesi Meclisi ve Ankara Büyükşehir Meclisi kararı ile onaylanmıştır.

Taşdelen: Görevde olduğumuz sürece Anıtkabir’in etrafı imara açılmayacak

Taşdelen de “Biz görevde olduğumuz sürece Anıtkabir’in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” demiş ve şöyle devam etmişti: “Biz plan değişikliğini kabul etmedik. Kat yüksekliği sınırlamasına uymak zorunda kaldık. Odalar, bu kat yüksekliği sınırlamasıyla beraber esas plana da dava açtılar. Biz de davaya müdahil olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte planın iptal edilmesini isteyeceğiz. Biz görevde olduğumuz sürece Anıtkabir’in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun haricinde bir okul arazisinin ticaret alanına çevrilmesine de başından beri karşıyız.”