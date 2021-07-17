İstanbul’dan ‘kaçış’ başladı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogar ve İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. Trafik sıkışıklığı da giderek artıyor.

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Kurban bayramı bu yıl 20 Temmuz’da başlıyor, 23 Temmuz’da bitiyor. Toplam tatil süresi ise dokuz gün.

Bayram tatilinde memleketleri ile tatil bölgelerine gidecek vatandaşlar ise bu sabahtan itibaren otogara ve havalimanlarına geldi.

Yoğun araç trafiğinin yaşandığı otogarda park alanlarında boş yer kalmadı. Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen otobüs firmaları, vatandaşların bilet taleplerine yetişmekte güçlük yaşıyor.

Otobüs şoförü Serkan Özdemir, ek seferlerde bile yer kalmadığını anlattı. Özdemir, “Pandemi nedeniyle sektörde arabalarını satanlar olduğu için piyasada araç yok. Arife gününe kadar bilet bulmak çok zor. Bayramda dokuz saat çalışıyorum. İstanbul-Kırklareli arası haftanın altı günü çalışıyorum” dedi.

Yolculardan Ahmet Çelik ise biletini 10 gün önceden aldığı için yer bulabildiğini belirterek şunları söyledi: “Sonra bilette değişim yapmak istedim ama yer bulamadım. Bugün bilet bulmam imkansızdı, otobüsler gerçekten dolu, otogarın yoğunluğundan da belli. Dönüş biletini de önceden aldım.“

Fotoğraf: AA

Havalimanları da hareketli

İstanbul Havalimanı’ndaki yoğunluk düne göre azalmış olsa da yolcu hareketliliği halen sürüyor.

Havalimanı giriş kapılarında ve kontuar önlerinde yoğunluk nedeniyle sıra oluştu. Havalimanı görevlileri yoğunluğu azaltmak için önlem aldı. Yoğunluk çoğunlukla iç hatlarda yaşandı.



Havalimanından dün 1060 sefer düzenlendiği kaydedildi.

Fotoğraf: AA

Trafik yoğunluk artıyor

İBB trafik yoğunluğu haritası verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu saat 10:50 itibarıyla yüzde 24 ölçüldü. Öğle saatleri itibariyle yoğunluk yüzde 30’ların üzerine çıktı.

Anadolu Yakası’nda, TEM otoyolu Ankara istikametinde, Ataşehir ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik sıkışıklığı gözlemlendi.