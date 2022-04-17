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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 17 Nisan 2022


Mahfi Eğilmez: 20 yılda yolsuzluk, arsızlık, siyasal ve mali suçlar zirve yaptı

Maliye müfettişliğinden Hazine müsteşarlığına uzanan kamudaki yılları sonrasında çalışma hayatına özel sektörde devam eden Mahfi Eğilmez, konu ekonomi olunca görüşleri merak edilen, akla gelen ilk isimlerden…

Karadeniz’de gemileri batanlar

MHK başkanı ve üyeleri istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu duyurdu.


‘Yönelik’e yönelme!

Kılıçdaroğlu’ndan ‘saray ve şürekası’na sığınmacılarla ilgili dört soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara sığınmacılarla ilgili dört soru sordu.

Kapasite artırılacak: ‘Düzensiz göçmenlerin neredeyse yarısı geri gönderiliyor’

Müftülüğün İstanbul’un ilk botanik bahçesini nasıl yuttuğunun hikayesidir

HDP kongreye gidiyor: Türkiye’yi birbirine benzer iki kutba mahkûm bırakmayacağız

HDP Parti Meclisi (PM) Ankara Balgat’ta bulunan ek binasında toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesi HDP’nin 5’inci olağan kongresinin tarihi. İki dönem kuralı nedeniyle eş genel başkan Pervin Buldan’ın aday olmayabileceği konuşuluyor.

Soylu’dan ABD’ye: Sizin hakkınızda rapor yazarsak o zaman yandı gülüm keten helva

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı dış politika raporuna ilişkin, ‘Sizin bizim hakkımızda rapor yazmanız değil, biz sizin hakkınızda rapor yazarsak esas o zaman yandı gülüm keten helva’ dedi.

Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret eden CHP lideri: Tetikçisi hapiste, gerçek katiller bulunmadı

İstanbul’da Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım” dedi.

Boğaziçi’nin direnen dostları: ‘Beşiktaş’ın bayrağı ‘Dede’ye emanet

Tekirdağ’da atık sularıyla dereyi kirleten geri dönüşüm tesisine 500 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi’ne atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesilerek faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

Kene popülasyonunda artış öngören uzmanlar KKKA’ya karşı uyardı

‘Keşke Türkiye’de olsam’ diyen çocuğun istediği oldu: Ukraynalı anne-kız Samsun’da

Ukrayna’daki savaş mağduru 10 yaşındaki Kyra ve annesi Natalia Laptieva, Samsunlu Öztürk ailesinin girişimleri sonucu Samsun’a geldi.

SON HABERLER

‘Altılı ittifak’ta son gelişmeler…

ALTAN SANCAR @altansancarr / [email protected] Güçlendirilmiş parlamenter sistemini savunan altı muhalefet partisi, yol haritasını belirlerken seçim hazırlıklarını da sürdürüyor. İttifakın seçim bölgelerini masaya yatırdığı ve adayların hangi partilerin listesinden ve hangi bölgelerde seçime gireceğini de dair projeksiyonlar üzerinde çalıştığı öğrenildi. Gelecek Partililerin ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için kriterleri açıkladığı Twitter paylaşımına […]