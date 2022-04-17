Akşam Postası / 17 Nisan 2022

Mahfi Eğilmez: 20 yılda yolsuzluk, arsızlık, siyasal ve mali suçlar zirve yaptı

Maliye müfettişliğinden Hazine müsteşarlığına uzanan kamudaki yılları sonrasında çalışma hayatına özel sektörde devam eden Mahfi Eğilmez, konu ekonomi olunca görüşleri merak edilen, akla gelen ilk isimlerden…

MHK başkanı ve üyeleri istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu duyurdu.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘saray ve şürekası’na sığınmacılarla ilgili dört soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara sığınmacılarla ilgili dört soru sordu.

HDP kongreye gidiyor: Türkiye’yi birbirine benzer iki kutba mahkûm bırakmayacağız

HDP Parti Meclisi (PM) Ankara Balgat’ta bulunan ek binasında toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesi HDP’nin 5’inci olağan kongresinin tarihi. İki dönem kuralı nedeniyle eş genel başkan Pervin Buldan’ın aday olmayabileceği konuşuluyor.

Soylu’dan ABD’ye: Sizin hakkınızda rapor yazarsak o zaman yandı gülüm keten helva

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı dış politika raporuna ilişkin, ‘Sizin bizim hakkımızda rapor yazmanız değil, biz sizin hakkınızda rapor yazarsak esas o zaman yandı gülüm keten helva’ dedi.

Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret eden CHP lideri: Tetikçisi hapiste, gerçek katiller bulunmadı

İstanbul’da Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım” dedi.

Tekirdağ’da atık sularıyla dereyi kirleten geri dönüşüm tesisine 500 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi’ne atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesilerek faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

‘Keşke Türkiye’de olsam’ diyen çocuğun istediği oldu: Ukraynalı anne-kız Samsun’da

Ukrayna’daki savaş mağduru 10 yaşındaki Kyra ve annesi Natalia Laptieva, Samsunlu Öztürk ailesinin girişimleri sonucu Samsun’a geldi.